新北婦人違規穿越雙黃線 遭84歲機車騎士撞擊不治

首次上稿01-01 20:03更新時間 01-02 05:55(婦人不治)

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市三重區1日晚驚傳84歲老翁騎機車，撞擊步行婦人車禍，婦人當場失去呼吸心跳，到院搶救仍不治，肇事老翁騎機車搭載妻子，也因車禍摔車受傷；警方過濾監視器，發現案發前，婦人違規穿越雙黃線過馬路，被騎車直行的江翁撞上，初判為違規穿越馬路及未注意車前狀況肇事，車禍肇因仍待調查釐清。

警方調查，車禍發生在昨晚7時11分，三重區忠孝路1段163號前，一名身分待查的五旬婦人違規跨越雙黃線橫越馬路，當時84歲江翁騎機車，沿忠孝路1段往自強路方向行駛，江翁閃避不及撞上婦人，造成婦人當場失去意識，送醫急救中；機車駕駛江翁及搭載的83歲妻子吳婦也摔傷，送醫均意識清醒。

