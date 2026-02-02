新北婦幼隊二度攜手「小龍女」 實境揭性騷跟蹤手法共築安全職場

記者莊淇鈞／新北報導

新北警婦幼隊向味全龍啦啦隊宣講後合影。（圖／翻攝畫面）

新北市政府警察局婦幼警察隊長期深耕性別暴力防治工作，專業表現深獲各界肯定，繼去年受邀前往中華職棒味全龍專屬啦啦隊「小龍女」Dragon Beauties宣導性騷擾防治觀念後，今年再獲邀請，今天（2日）再度受邀，向「小龍女」們宣講性騷擾及跟蹤騷擾行為的徵兆，並在現場示範防身術，對於營造安心、尊重的工作環境助益良多。

新北警婦幼隊向味全龍啦啦隊宣講。（圖／翻攝畫面）

新北市警局婦幼隊說，去年受邀味全龍專屬啦啦隊「小龍女」Dragon Beauties宣導性騷擾防治觀念，因內容貼近實務、反應熱烈，獲球團高度評價，今天（2日）再度受邀宣講，展現警政機關與職業運動團體攜手守護安全職場與友善環境的具體成果。

新北警婦幼隊向味全龍啦啦隊示範防身術。（圖／翻攝畫面）

新北婦幼隊表示，職棒啦啦隊成員因工作性質具高曝光度，與粉絲互動頻繁，較易成為性騷擾或跟蹤騷擾的高風險族群，因此建立正確的法律認知與自我保護觀念格外重要。

婦幼隊這次宣講以實際情境案例，聚焦於辨識性騷擾及跟蹤騷擾行為之徵兆，強調「不隱忍、不姑息、即時求助」的觀念，不要成為沉默的羔羊，要勇於捍衛自身權益。

透過淺顯易懂的內容與極具實用性的實際案例宣導，讓啦啦隊成員對於性騷擾及跟蹤騷擾的法律界線有更明確的理解，有助提升安全意識與自我保護能力，對於營造安心、尊重的工作環境助益良多。

婦幼隊也呼籲球迷們，應以健康、理性的方式應援，支持表演者最好的方式是給予熱情的掌聲與真誠的笑容，而非過度靠近、尾隨或偷拍等非理性行為，讓應援文化建立在尊重與健康的基礎上。

婦幼隊宣講團未來將持續主動走入企業、校園及社區團體，推動性別暴力防治與法治教育，透過跨界合作，提升社會大眾對性騷擾與跟蹤騷擾議題的重視，共同營造安全、友善、零容忍的生活與職場環境。

