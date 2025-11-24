新北婦被誆交出帳密給假檢警監管 「安全回報」無回應後驚覺遭詐8300萬

記者莊淇鈞／新北報導

新北市1名李姓婦人今年（2025年）4月間，因誤信自稱「中華電信風險控制部門陳姓員工」的話，深信自己的銀行帳戶成為詐騙集團使用帳戶之一，需配合檢警偵辦交出自己的戶頭與密碼，還要婦人每天在群組「安全回報」，直到婦人發現群組沒人回覆，才驚覺自己被騙走8300多萬，只好趕緊向警方報案求助。

據了解，這名家住新北市新店地區的李姓婦人，今年4月間接獲未顯示電話號碼的來電，對方自稱是「中華電信風險控制部門」陳姓員工，要求李婦跟165詐騙專線聯繫，接著再由另名專員高姓男子接手協助報案。高男稱她因此被認為是詐團成員之一，於是拉她進有詐團成員假扮的檢警Line群組，要求每天進行回報。

李婦怕被羈押，除了照指示行動外，還把帳戶密碼交給詐團，詐團獲得李婦帳戶密碼後，將李婦的8300多萬分次轉走，李女直到在群組「安全回報」時，完全沒有人已讀及回應後才驚覺受騙，7月時到新店安和所派出所報案。

新店警分局表示，被害婦人透過網路轉帳方式交付金額，損失新台幣約8300多萬。因本案交付方式全部皆為匯款，已逐戶轉出至台南第六分局、桃園中壢分局、八德分局、台中第六分局、高雄林園分局、屏東分局等他轄偵辦。案件受理當下已協助圈存，相關犯嫌已經移送地檢署偵辦，並且積極追查其他共犯溯源偵辦中。

新北市詐欺防制辦公室呼籲，近期「假冒公務機構」詐騙再度猖獗，詐騙集團常冒充電信業者、165反詐騙人員、地檢署或警察機關，謊稱民眾「身分遭冒用」或「涉嫌刑案」，並以「協助報案」為由，佯稱轉接警方進行調查，詐團藉由製造流程緊急的情境讓民眾陷入緊張，再引導受害者加入LINE並與「假檢警」視訊製作筆錄，同時搭配偽造司法文書、冒用司法機關名義，並要求不得掛斷電話或告知親友，使被害人逐步落入陷阱。

新北市詐欺防制辦公室呼籲，「身分遭冒用」、「偵查不公開」、「帳戶涉洗錢」、「監管帳戶」、「加LINE回報」、「繳交保證金」等字眼皆是假檢警詐騙的明顯特徵，強調真正的檢警不會透過通訊軟體聯繫，更不會要求視訊製作筆錄。提醒民眾如接獲可疑來電，務必立即掛斷、保持冷靜，並撥打110或165反詐騙諮詢專線查證，以避免遭詐並守護自身財務安全。

