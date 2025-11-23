新北婦開賓士「衝出巷口」撞上直行小黃 計程車側翻躺路中央
新北市新莊區23日凌晨發生一起車禍，64歲薛姓婦人駕駛白色賓士從中平路92巷衝出時，撞上中平路直行的計程車，導致計程車當場側翻。小黃司機雖急打方向閃避，仍被撞上，車內44歲陳姓乘客手指擦挫傷，所幸無生命危險。
23日凌晨1時許，薛姓婦人駕駛白色賓士沿中平路92巷行駛，開出巷口準備進入中平路，同一時間，70歲劉姓計程車司機沿中平路往幸福路方向直行，車上載著準備返家的陳姓乘客。
據了解，計程車司機發現賓士車突然從巷口衝出時，緊急左切閃避，但仍被賓士車撞上右後側，強大撞擊力讓計程車翻覆，橫倒在道路中央。
警方獲報趕抵現場處理，薛姓婦人與劉姓司機均無受傷；計程車乘客陳男僅手指擦挫，經救護人員檢查後表示不需送醫。2名駕駛酒測值均為0，車內未發現違禁品，初步排除酒駕、毒駕，詳細肇事責任待警方調查釐清。
