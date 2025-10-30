新北媽3貼載2小朋友上課出車禍 對向騎士骨折送醫

〔記者陸運鋒／新北報導〕新北市張姓女子今天上午7時許，騎機車載2名小朋友上課，行經中和國小前時左轉，與對向行經的周姓騎士發生碰撞，造成周男倒地骨折，由救護車送往醫院治療，雖雙方均無飲酒，但張女騎車違規3貼上路，警方已對其開出罰單。

中和警分局調查，38歲張女騎機車載幼稚園及國小3年級大的小朋友上課，沿中和路行駛左轉往中和國小時，與對向直行28歲周姓騎士發生碰撞，由於正值上班上課時間，學校老師見狀後連忙報案。

廣告 廣告

據知，警消趕抵時，發現周男左髖骨骨折，隨即送往雙和醫院，而張女則受傷擦傷自行就醫，至於2名小朋友沒有受傷。

警方指出，2名騎士酒測值均為0毫克，相關肇事責任歸屬仍有待進一步釐清，至於張女騎機車3貼部分，已依道路交通管理處罰條例第31條第5項開出300以上600元以下罰鍰。

【看原文連結】

更多自由時報報導

又是酒駕！馬公小客車凌晨自撞翻覆 2年輕男女脫困送醫

台中19歲女大生自撞噴飛墜6米邊坡 全身擦挫傷送醫

梧棲斃死豬數量兜不攏疑遭塗改 中檢證實已分案偵辦

59歲坣娜驚傳死訊！情定280億猶太富商老公 生前封麥成絕響

