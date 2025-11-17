新北嬤推嬰兒車過馬路被車撞 肇事車竟肇逃烙跑

因為您隱私權偏好設定的緣故，目前無法使用此內容。

記者莊淇鈞／新北報導

汽車撞上嬰兒車瞬間。（圖／翻攝畫面）

新北市新店區新烏路一段11巷口，昨天下午3時許，1名林姓老婦推著嬰兒車走行人穿越道過馬路，沒想到有1輛直行汽車卻沒禮讓，還擦撞上嬰兒車，但卻連停都沒停肇事後逃逸，所幸老婦跟嬰兒車內的小孩均無大礙，警方獲報已經通知肇事車的車主到案說明。

汽車撞上嬰兒車沒停下直接逃離現場。（圖／翻攝自八卦村）

據了解，事發就在新北市新店區新烏路一段的11巷口，鄰近住宅區還有一個小公園，當時62歲的林姓老婦推著嬰兒車，走在行人穿越道上，在過完馬路瞬間，卻被突然出現的汽車擦撞上，行經附近的目擊民眾見狀幫忙追車，但駕駛肇事後完全沒有停下，直接駛離現場。民眾將影片PO上網，引發不少許多討論，還有網友翻出紀錄表示這輛轎車，根本就是新店的違規慣犯。

轄區警方表示，遭撞的林婦及嬰兒車內的孩童當下均無大礙，事後林婦發覺右肩膀疑似有拉傷、疼痛感才到醫院救治驗傷，警方待林婦製作完筆錄後，將盡速通知肇事車輛車主到案說明，以釐清案情。

