新北嬤騎機車「慈祐宮」前突急煞參拜 後方機車險撞上騎士爆粗口

因為您隱私權偏好設定的緣故，目前無法使用此內容。

記者莊淇鈞／新北報導

阿嬤騎車經過新莊慈祐宮，竟急煞停車在路中央參拜。（圖／翻攝爆料公社）

有1名網友日前騎乘機車行經新北市廟街商圈內「新莊慈祐宮」前新莊路時，竟有1名騎機車的阿嬤突然在路中央煞車，直接在機車上起身雙手合十拜拜，讓這名騎士差點撞上，當場爆粗口喊「三X啦」按喇叭後騎走。新莊警分局表示，該名阿嬤此舉恐觸犯《道路交通管理處罰條例》56條1項6款，不依順行方向，或不緊靠道路右側，或單行道不緊靠路邊停車，處新台幣六百元以上一千二百元以下罰鍰。

由網友提供的行車紀錄器畫面顯示，這名騎機車的阿嬤經過新莊「慈祐宮」與新莊路交叉口，看到正面是「新莊慈祐宮」，竟立即煞車停在路中央，之後從機車上站起身雙手合十開始拜拜，差點被後方機車撞上，讓騎士氣炸怒嗆「三X啦！」，但阿嬤似乎不受影響，仍虔誠雙手合十參拜，完全不管其他用路人。

廣告 廣告

轄區新莊警分局表示，該名阿嬤此舉恐觸犯《道路交通管理處罰條例》56條1項6款，不依順行方向，或不緊靠道路右側，或單行道不緊靠路邊停車，處新台幣六百元以上一千二百元以下罰鍰。

不良行為，請勿模仿！

更多三立新聞網報導

暴衝男捷運出口怒吼「我有槍」釀1警受傷 涉恐嚇公眾等罪起訴

71歲新北翁開車闖紅燈猛撞機車 乘客噴飛斷腿畫面曝光

中和鐵皮倉庫突竄火狂燒 56歲男受困夾層被發現已成焦屍

誤認遭仇家跟車竟拿獵槍狂開 花蓮毒駕男被警逮竟說：「我吸茫了」

