新北嬰幼兒托育服務學術研討 深化托育專業發展優化托育服務品質
記者吳瀛洲／新北報導
新北愛小孩，為優化托育服務品質，市府社會局與長庚科技大學合辦「二０二五新北市０至三歲嬰幼兒托育服務學術研討會」，聚焦於嬰幼兒正向教養與回應式教保活動，並匯集教保活動設計與引導、共融服務、臨時托育、托育人員滿意度及國外參訪經驗等多元主題，融合理論與實務，充分展現研究者與第一線托育人員的專業成果。
這項研討會共發表廿一篇論文與實務紀要及二場專題演講，其中專題聚焦於「回應式教保活動」與「嬰幼兒正向教養」，邀請米露谷心理治療所所長駱郁芬及長庚科大副教授林怡滿等，探討如何透過教保人員的覺察與回應給予適切引導，以強化幼兒的安全依附與情緒發展，營造健康且充滿信任的成長環境。
研討會中包括多篇親子館相關議題，涵蓋活動規劃、共融服務及臨時托育等主題，分享新北市親子館透過精心設計的活動與引導策略，提供親子多元豐富的遊戲體驗。透過「三步驟引導法」培養嬰幼兒在探索遊戲空間中的自主性，並推動共融服務，支持特殊需求幼兒及家庭獲得友善環境與資源。
一名送托女兒到三峽鳶山公托中心的張爸爸分享參加一日蒙特梭利的心得，雖然他做足了功課，但進入教室後才明白托育的現場，比教材豐富太多了；他負責引導小男孩洗手、洗餐桌布，小男孩打翻了水，他原本想出手幫忙，但老師暗示他先等等看，結果小男孩自己擦完地板，還露出一個害羞的微笑，讓他學習原來放手也是一種教育的練習。而孩子在嘗試與錯誤中自然地學習，父母只要溫柔的引導陪伴，而非急於糾正，讓孩子有機會從過程中找到答案。
社會局長李美珍表示，期盼透過多元議題的發表與交流，促進托育現場的專業成長與服務創新，「新北市愛小孩」將持續推動實務現場與學術理論的對話，深化托育專業、優化服務品質，以打造安全、健康、溫暖的托育環境。
其他人也在看
為什麼婆婆看媳婦不順眼？心理學家揭密3大原因：害怕兒子不再愛她
俗話說：「婆媳過招千百回。」這句話形容了婆媳之間的摩擦與衝突。然而，由於每個人的個性、家庭背景和生活環境都不同，因而衍生出各式各樣的衝突，那麼，究竟為什麼會出現婆媳問題？又該如何有效應對呢？《優活健康網》特摘此篇分享婆媳問題的應對方法，幫助婆媳關係更和諧，也讓家庭生活更加幸福。優活健康網 ・ 1 天前
真正的獨立不是孤立！5原因致孩子「迴避型依賴」：爸媽這樣做拉近關係
當孩子在成長過程中被迫養成的一種防禦策略，就容易形成孩子迴避型依賴的人格特質，不僅影響孩子一路的成長歷程，甚至成年後的感情態度。從小父母若能用更敏感、更穩定的方式回應孩子，就能成為他在人生中最大的避風港。真正的獨立不是孤立，而是在知道「隨時能靠近父母」的前提下，孩子能同時更有力量的去探索世界。優活健康網 ・ 1 天前
穩定、和諧、功能良好的家庭 ADHD兒童的神經發展更平衡
光田綜合醫院小兒神經科醫師江國樑，率領團隊分析近8萬名ADHD兒童健保大數據，並將研究成果登上國際期刊《Children》，揭示「家庭結構」與「父母年齡」在兒童發展中的關鍵影響。研究指出，孩子的情緒與行為表現，與家庭結構的穩定性密切相關，穩定、和諧、功能良好的家庭，能讓注意力不足過動症（ADHD）兒自由時報 ・ 1 天前
光田醫療團隊研究 ADHD兒童情緒受家庭影響
（中央社記者趙麗妍台中11日電）光田綜合醫院小兒神經科醫師江國樑團隊，分析近8萬名ADHD兒童健保大數據指出，孩子的情緒與行為表現，與家庭結構的穩定性密切相關。研究成果登國際期刊Children。中央社 ・ 1 天前
再放一天颱風假？明天上午「4縣市達標」 最新風雨預測出爐
鳳凰颱風加速往台灣逼近！中央氣象署表示，颱風預計今（12）日晚間登陸恆春半島，短暫停留後便快速從恆春半島出海，期間有可能減弱為熱帶性低氣壓，氣象署也預計在今日晚間解除海陸警。不過根據氣象署最新16時風雨預報顯示，明日6時至12時風力部分仍有4縣市達停班課標準。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
去西堤不是為牛排！老饕必點「這1道菜」 內行曝外帶冷知識：只要80元
提到王品集團旗下的「西堤牛排」，大多數人第一印象是能大口享用牛排。但其實西堤的主餐不只牛排，還有鴨胸、烤雞、豬排等多種肉類餐點。不過，不少人去西堤的真正目的，其實是為了「焗烤蘑菇」，甚至只要花80元就能外帶回家，引發網友熱議。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
入冬最強冷空氣報到 北台灣低溫恐見13度
入冬最強冷空氣報到 北台灣低溫恐見13度EBC東森新聞 ・ 6 小時前
鳳凰飛慢了！登陸點再南修 影響最劇時間曝
鳳凰飛慢了！登陸點再南修 影響最劇時間曝EBC東森新聞 ・ 1 天前
明天能放颱風假？鳳凰颱風暴風侵襲機率出爐 7縣市破50％
鳳凰颱風來襲，暴風圈已經觸陸，中心預計將在今天（11/12）傍晚登陸，對全台多個縣市帶來威脅。根據氣象署「120小時暴風侵襲機率」顯示，全台有7縣市暴風侵襲機率超過5成，民眾應小心提防。太報 ・ 6 小時前
外送員的逆襲！訂3杯飲料送上樓放鞋櫃、他收「天價罰款檢舉單」哭了
近日，新北市土城一名網友，使用外送APP訂購了3杯飲料，並要求外送員送上樓，放置在門外的鞋櫃上，沒想到事後，竟收到一張檢舉單，將面臨天價罰款，讓他直呼「原來請土城581外送，會順便送你一張檢舉單」，並將其PO在社群平台《爆料公社》，引發輿論關注，但有網友直言「違規就沒什麼好說的，認罰吧」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
王子內湖5千萬豪宅住處「竟是昆凌家」！傳1毛都免付原因曝
娛樂中心／徐詩詠報導藝人王子（邱勝翊）遭男星范姜彥豐指控介入家庭，對方聲稱手中握有妻子粿粿與王子的關鍵證據。事件曝光後，3人分別在社群上發聲，引發外界熱議。值得注意的是，王子目前居住的地點，是位於台北市內湖區、市值約5000萬元的豪宅，而屋主竟是天王周杰倫的妻子昆凌。據悉，他不僅「免租金入住」，背後原因也曝光。民視 ・ 8 小時前
粿粿搬錢救王子1／粿粿、王子美國行後就被甩 她慘淪三角風暴隱形受害者
究竟是什麼樣的愛意，導致粿粿對於王子如此飛蛾撲火？恐怕也是來自於和王子之間，戀情失速發展的極度張力。熟知內幕的人士透露，其實在粿粿跟王子迸發情愫時，王子同時也跟女星席惟倫交往。鏡週刊Mirror Media ・ 12 小時前
娃娃認與黃明志「激戰多次」！曝他與「多年女友」關係
娛樂中心／于士宸報導馬來西亞藝人黃明志日前捲入「護理系女神」謝侑芯猝逝案，隨著案情持續延燒，馬國警方也將調查方向從「猝逝案」轉為「謀殺罪」偵辦，並二度申請延扣，扣留時間3天，黃明志至少會留置至11月13日。然而，「台灣最強AV女優」娃娃（翁雨澄）日前爆料，自己曾在3月被帶往大馬旅遊，親口證實與黃明志「多次約砲」，如今更鬆口與黃明志交往15年女友的真實關係。民視 ・ 1 天前
賴慧如爆「頻繁請假」遭賜死！電視台不忍回應了 鬆口真實內幕
女星賴慧如自歌唱比賽發跡後，轉戰戲劇圈表現亮眼，近年因出演多部八點檔，知名度水漲船高。不久前她在八點檔被賜死「領便當」，對外說是有其他工作安排，但今（12）日週刊爆料指出，賴慧如因私事繁多，請假次數過於頻繁，讓劇組十分困擾。對此，民視稍早回應：「劇中角色的加入或離開，皆依照劇情走向與製作需求安排，並非個人因素。」三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
女星爆2.8億買73坪豪華別墅 「21歲全額付現」全網傻眼
南韓大勢女團「IVE」成員張員瑛13歲就參加偶像選秀，憑藉洋娃娃般的外型備受矚目，精緻臉孔及優雅氣質更成為時尚界的寵兒，年僅21歲就擁有許多代言、廣告。近日更有消息傳出，張員瑛已買下位於首爾價值137億韓元（約新台幣2.8億元）的豪華別墅，掀起熱議。中時新聞網 ・ 2 小時前
遊美出軌另一對3／簡廷芮、王子「互撩留言全被挖出」 網友扮柯南：貼得比粿粿還近
王子被爆不僅介入粿粿與范姜彥豐的婚姻，現在更被起底也撩過簡廷芮，不僅互動曖昧，社群網站上一來一往的留言也被翻出。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
50元就中1.2億頭獎！辛龍曾揭密1方法玩大樂透 「數字會浮出來」
「國標舞女王」劉真2020年因心臟主動脈瓣狹窄入院開刀，手術期間卻因腦壓過高陷入昏迷，最終在同年病逝，享年44歲。丈夫辛龍當年舉辦完追思會便消失至今，10日無預警出現在飛碟電台《夜光家族》接受專訪，讓許多粉絲相當懷念。辛龍最讓人津津樂道的是曾花50元就中了大樂透1.2億頭彩，他過去公開自己中獎的秘訣，透露在選號時靠1方法，數字自然就會浮出腦中。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
粿粿護愛到底！心疼王子「願獨扛800萬賠償金」 范姜彥豐氣炸了
粿粿（江瑋琳）遭老公范姜彥豐毀滅式爆料，與王子（邱勝翊）的不倫戀因此曝光，在網路上引發軒然大波。週刊今（12）日爆料，范姜彥豐起初向兩人求償1600萬，最後心軟要粿粿、王子一同承擔800萬，沒想到粿粿竟然想獨自扛下賠償金，讓范姜彥豐得知後氣炸。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
簡廷芮喊冤駁「出軌王品澔」！范姜彥豐不忍出手開酸了：說謊姊妹組
粿粿外遇王子邱勝翊風波延燒，簡廷芮被直指曖昧王品澔，週刊更報導兩人的關鍵對話證據被發現，但女方老公賴冠儒選擇隱忍，對此賴冠儒昨早發文強調：「兩人一直都很好。」晚上簡廷芮再度發聲表示近來指控對自己生活、家庭、工作，造成了極大的影響，「從一開始沒有根據的暗喻跟影射，到現在指名道姓的抹黑，攻擊也都是越來越嚴重。」強調有必須保護的家人們。但范姜彥豐在IG便利貼上寫「說謊姊妹組」，引來聯想。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
吳宗憲曝「粿王真正賠償數字」勸范姜彥豐：讓它平靜一點過去
吳宗憲聊到粿王婚外情事件，他斬釘截鐵表示，據他了解，最後是1200萬，部分可以分期付款，「這種東西（法院）是有行情的，不要掙扎了，王（王子）先生就500萬，她（粿粿）700萬，因為房子先付了400多萬還是500萬，房子過給他，就淨身出戶」。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 6 小時前