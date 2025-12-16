新北孤兒護理師上班遇死劫 肇事者道歉獲原諒

記者莊淇鈞／新北報導

昨天車禍事故現場。（圖／翻攝畫面）

新北市淡水區淡金路182號前，昨天（15日）上午11時許，43歲郭姓男子騎機車正要右轉，準備上班的54歲護理師吳姓女子疑煞車不及撞上，2車雙雙倒地，吳女頭部重創送醫不治，郭男則擦傷無大礙。吳女的遺體今天（16日）下午在新北市立殯儀館由檢警會同法醫進行報驗，因吳女為孤兒，由扶養吳女成長的育幼院院長到場參與相驗，肇事者郭男現身道歉，育幼院院長也哀傷表示原諒。

據了解，昨天上午11時多，擔任護理師的吳女騎乘機車沿淡金路往台北行駛，撞上突然由外側車道欲右轉至路邊騎乘機車的郭男，經強烈碰撞後，郭男僅四肢擦挫傷，而吳女婦則噴飛落地頭部受創全身多處骨折，當場失去呼吸心跳，吳女送醫急救後，因傷重宣告不治。警方查出郭男目前駕肇事註銷狀態，郭男供稱當時正要去考駕照，警方詢後將郭男依過失致死罪嫌移送士林地檢署偵辦。確切肇責歸屬仍待調查釐清。

今天稍早前吳女的遺體在新北市立殯儀館進行報驗，因吳女是孤兒，從小在育幼院長大，因此由當時收留吳女的育幼院院長等人到場協助相驗，在等待檢察官到場前，肇事郭男在教會教友的陪同下，走向育幼院長表達歉意，而把育幼院院童都當成自己兒女的院長，難過表示會原諒郭男，相信吳女也會原諒的。

