新北學務寒假增能不打烊 系統化強化校園霸凌處置能力

為提升校園面對霸凌事件的預防與應變處理能力，新北市教育局把握寒假期間，於1月30日至2月3日在江翠國小辦理3場次「國小學務人員校園霸凌事件處置與精進作為工作坊」，邀集全市各國小學務主任及生教組長參與，透過法規解析、案例研討與實務演練，系統化強化第一線行政人員的專業判斷與即時應變能力，持續精進校園安全管理。

新北市教育局長張明文指出，校園霸凌防制不能只著眼於事件發生後的即時處理，而必須建立穩定且一致的制度與程序，讓學校在面對校安事件時有所依循。教育局每年依校安趨勢及實務需求規劃不同主題的增能研習，透過持續培力，協助學校在依法行政的基礎上，提升溝通說明與危機處理的成熟度，確保校安事件得以合理、合宜且妥善處置。

新北市教育局指出，本次課程以「校園霸凌防制準則」重點案例為核心，並納入近年實務高度關注的「學校內部調和機制」精進作為，透過情境模擬與分組討論，引導學務人員深化對法規內涵與行政流程的理解，強化處置過程中的程序正當性與親師溝通能力，落實「預防、宣導、處置與輔導」並行的完整處理歷程。

參與研習的新埔國小洪玉婕組長表示，透過本次研習，不僅再次釐清校園霸凌防制的核心概念，也能藉由跨校交流，拓展處理學生衝突事件的多元視角，讓思考更周延。土城國小游士勇組長亦分享，情境演練與案例討論貼近實務，有助於第一線學務人員更周延地回應家長期待，提升處置的信心與應變彈性。

教育局強調，校園安全工作需持續滾動精進，除透過定期研習強化第一線行政量能外，也將同步檢視校安事件通報、調查與支持系統，協助各校建立更穩定可循的處置流程，確保學生受教權益，營造安全、友善且值得信賴的校園環境。