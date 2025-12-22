新北學子免出國 雙聯學制接軌國際

新北市教育局22日與美國舊金山藝術高中簽署合作備忘錄，由教育局長張明文與舊金山藝術高中校長Dr. Sherry Zhang代表簽署，美國在台協會（AIT）商務官Jeffrey Dutton親臨見證，宣布全國首創引進「藝術領域雙聯學制」，讓新北市高中生就學期間，免出國即可線上修讀美國藝術高中課程，完成相關學習後可同時取得台美雙邊高中文憑。

張明文表示，舊金山藝術高中通過多項美國教育機構認證，以嚴謹學術訓練與頂尖藝術專業聞名，課程涵蓋視覺藝術、聲樂、器樂、音樂劇、芭蕾及中國舞等多元領域，長期培育學生進入全球頂尖藝術與設計學院。

他指出，這次合作不只是課程共享，更是把世界級藝術教育帶進新北市，讓孩子在地就能與國際對話，提早接軌世界舞台。此次藝術雙聯學制全面開放新北市高中生申請，特別有助於美術班、音樂班、舞蹈班等藝術才能班學生拓展升學管道。

課程採混合式設計，學生可在台線上修讀美國AP（大學先修）與藝術專業課程，暑期再赴美參與密集實體創作與工作坊，體驗跨文化學習。並由合作學校將提供一對一升學諮詢，引導學生探索最適合自身的藝術與學術發展方向，順利銜接美加等地的知名藝術大學與設計院校。

此外，對許多新住民而言，「開口說中文」是融入在地生活最關鍵的一步。教育局昨發表全國首創的新住民華語數位教材，攜手台灣師範大學、華陽扶輪社及教育興革文教基金會，共同開發166部生活化數位教材，讓新住民透過手機或平板隨時學習，如同隨身攜帶一位「口袋華語老師」，加速適應在台生活。