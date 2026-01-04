新北學子征戰首爾發明展 勇奪3金4銀展現技職實力

光仁中學2作品榮獲SIIF國際發明展金牌

光仁中學學生以室內高爾夫推桿裝置(New StartUp創業挑戰賽作品累積實戰經驗)榮獲金牌獎

復興商工以關注動物安全的《守護者狗狗背心》榮獲銀牌獎

泰山高中與亞東科大陽明交大結合AI技術運用於生醫影像自動判讀系統榮獲金牌獎

在2025韓國首爾國際發明展（Seoul International Invention Fair, SIIF）中，新北市由泰山高中、鶯歌工商、復興商工及光仁中學組成代表隊表現亮眼，一舉拿下3金4銀佳績，從30國、超過600件作品國際競逐中脫穎而出，展現新北學子兼具創意、實作與市場潛力的技職實力，也讓臺灣技職教育再度被世界看見。

教育局表示，新北以「把點子做成作品、把作品推向市場」為技職教育核心路徑，鼓勵學生從真實需求出發，發展可驗證、可應用的創新成果。泰山高中結合亞東科技大學、陽明交通大學、臺北榮總與亞東醫院等跨域資源，完成《結合深度學習技術之血管內膜醫學影像自動判讀系統》及《導入睡眠評估與運動處方調節之居家型有氧訓練腳踏車》，以AI醫工、健康照護及智慧環境為主題，分別榮獲金牌與銀牌肯定，展現校際合作與實務導向的教學成果。

光仁中學學生張鈞瀚、鐘仁廷分享，過去在教育局推動的「New StartUp創業挑戰賽」中累積產品企劃與行銷實戰經驗，本次於國際展會以全英語介紹《室內高爾夫推桿裝置》，成為全場唯一成功完售的學生作品，最終勇奪金牌。指導教師陳懷德指出，創業教育的關鍵不只是得獎，而是檢驗「創意是否能被市場接受」。另一件金牌作品益智桌遊《推推樂》，融合魔術方塊與華容道概念，強化空間推理與策略思考，未來也將持續朝商品化方向精進。

復興商工以關注動物安全的《守護者狗狗背心》榮獲銀牌，並同步摘下 International Design Awards 金獎、2025 MUSE Design Awards 銀獎及 World Front Design Award 金獎，展現設計結合社會責任的價值。設計者洪睿宏表示，作品以實際需求為出發點，透過結構強化分散衝擊力，降低犬隻乘車時受傷風險；鶯歌工商則與亞東科大合作，以《高齡居住智能環境調控系統》獲得銀牌，回應高齡社會的生活照護需求。