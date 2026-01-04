新北學子征戰首爾發明展 勇奪3金4銀驚豔國際

泰山高中結合大學與醫院等跨域資源，完成《結合深度學習技術之血管內膜醫學影像自動判讀系統》及《導入睡眠評估與運動處方調節之居家型有氧訓練腳踏車》，以AI醫工、健康照護及智慧環境為主題，分別榮獲金牌與銀牌肯定。（新北市教育局提供）

新北市泰山高中、鶯歌工商、復興商工與光仁中學共組代表隊，赴韓參與2025韓國首爾國際發明展，獲得亮眼表現，從30國、超過600件作品國際競逐中脫穎而出，一舉拿下3金4銀佳績，展現新北學子兼具創意、實作與市場潛力的技職實力。

教育局指出，新北隊伍此次共同特色，在於將「解決問題」轉化為「可驗證、可回饋市場的產品」，並透過國際展會檢驗創意是否真正被看見、被需要，這正是新北長年深耕創新與創客教育的核心精神，未來將持續整合產學資源，培育更多具備創意、創新與實作力的青年，讓新北技職教育的成果持續在國際舞台被看見。

光仁中學學生張鈞瀚、鐘仁廷分享，本次於國際展會以全英語介紹《室內高爾夫推桿裝置》，成為全場唯一成功完售的學生作品，最終勇奪金牌。（新北市教育局提供）

比賽中，泰山高中結合大學與醫院等跨域資源，完成《結合深度學習技術之血管內膜醫學影像自動判讀系統》及《導入睡眠評估與運動處方調節之居家型有氧訓練腳踏車》，以AI醫工、健康照護及智慧環境為主題，分別榮獲金牌與銀牌肯定。

復興商工以關注動物安全的《守護者狗狗背心》榮獲銀牌，展現設計結合社會責任的價值。設計者洪睿宏表示，作品以實際需求為出發點，透過結構強化分散衝擊力，降低犬隻乘車時受傷風險。

光仁中學學生張鈞瀚、鐘仁廷分享，本次於國際展會以全英語介紹《室內高爾夫推桿裝置》，成為全場唯一成功完售的學生作品，最終勇奪金牌。鶯歌工商則與亞東科大合作，以《高齡居住智能環境調控系統》獲得銀牌，回應高齡社會的生活照護需求。

教育局表示，新北以「把點子做成作品、把作品推向市場」為技職教育核心路徑，鼓勵學生從真實需求出發，發展可驗證、可應用的創新成果。

