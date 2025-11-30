新北學生影像新星獎 臺藝大擁最大獎
邁入第十年的「2025新北市學生影像新星獎」，今年共有274部作品參賽，最後選出25部獲獎作品。首獎「超級新星獎」由國立臺灣藝術大學《青春的回擊殺球》，獲得最高榮譽與40萬元獎金；國立臺灣藝術大學作品《良夜之歌》則拿下「新北精神獎」。
新北市文化局長張䕒育表示，學生影像新星獎今年邁入第十年，今年參賽作品總數高達 274 件，競爭激烈，能夠入圍實屬不易，也代表評審團對作品的高度肯定。另外今年特別邀請王小棣導演擔任評審團主席，同時辦理專業燈光工作坊，並推出學生影像新星獎主題曲，期望以多元方式陪伴青年創作者成長。
張䕒育局長說明，為讓影像教育向下紮根，從109年起特別設置「種子新星獎」，分高中職組及國中小組。國中小組採影像計畫徵件方式，由獲選的作品計畫再由專業老師協助拍攝。今年三部得獎作品表現優秀、成熟完整且具創意，不僅展現孩子的創意，更彰顯指導老師的用心。本屆入圍作品包含動畫、劇情片、紀錄片與實驗片，題材多元、風格鮮明。透過片花介紹，可完整看見青年世代的活力與創造力，也讓學生的成果得以不斷被看見。
評審團指出，今年的參賽作品主題多元，從校園生活、家庭關係到社會議題。最大獎「超級新星獎」，由國立臺灣藝術大學王浩泰執導的劇情片《青春的回擊殺球》脫穎而出。影片與新北市立海山高級中學桌球隊合作拍攝，以高中桌球隊為背景，細膩刻劃主角找靈媒詛咒同學的心境歷程變化，奪下本屆最高榮譽。值得一提的是，《青春的回擊殺球》早在頒獎典禮前，已入選第38屆東京國際影展「亞洲學生短片競賽單元」，讓本屆得獎作品在國際舞臺上先一步獲得肯定。
此外，新星獎中的「新北精神獎」，則以新北多元文化為核心，透過青年視角呈現城市的包容與創新，由國立臺灣藝術大學實驗片《良夜之歌》獲得，作品拍攝於新北市淡水區林子溪及沙崙海灘，以「反光」象徵幽靈，描繪父親喪親後，在溪畔與沙灘間漫步的孤寂與思念，細膩呈現生命的轉折與情感的深度，展現動人的人文關懷與影像詩意。
更多「新北市學生影像新星獎」活動資訊可至臉書粉絲專頁查詢。
