新北學生科研獎助計畫成果發表

114學年度學生科學研究獎助計畫成果發表會合影。（記者王志誠攝）

為深化學生科學素養與探究能力，新北市教育局昨（三十一）日在北新國小舉辦「一一四學年度學生科學研究獎助計畫成果發表會」。該年度共計七十四件作品參賽，經專業審查後三十一件入選成果發表，最終二十二件獲得最佳研究獎，展現學生從生活觀察出發、以科學方法解決問題的豐碩成果，也看見新北長期深耕科學教育的扎實能量。

承辦學校北新國小施裕明校長分享，學生科學研究獎助計畫以「做中學」為核心，鼓勵學生主動提問、設計實驗並進行研究發表。透過提供研究資源與專業指導，引導學生在歷程中培養科學思維、問題解決與創新能力，讓科學不再只是課本知識，而是能與生活緊密連結的學習實踐，為未來學習與生涯探索奠定關鍵基礎。

教局表示，新北市以「科研＋科普」雙核心推動科學教育，從「學生科學研究獎助計畫」與科展培訓出發，串聯學校與大學教授、資深專家教師的專業指導，厚植學生研究實力，並於第六十五屆全國科展勇奪六件全國第一、四十九件全國獲獎數最多的亮眼成績。

在科普推廣方面，透過新北科學日及科普環島列車等活動向下扎根，並於二○二五ＩＥＹＩ世界青少年發明展榮獲三金三銀一銅、世界機關王大賽再摘十項大獎，展現新北學生的國際競爭力。

教育局提醒，一一四學年度新北市中小學科學展覽會將於一一五年一月十九日起受理報名，鼓勵師生踴躍參與，一起在探索中培養興趣，在實作中累積行動力，為未來學習與發展奠定扎實基礎。