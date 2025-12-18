新北學習共同體市級公開課 橫跨幼兒園到高中實作交流

形塑「師生共學、夥伴共進」的校園文化。（新北市教育局提供）

面對AI時代與學習型社會快速轉變，新北市教育局持續推動「以學生學習為中心」的課堂革新，日前辦理為期3天、共19堂的「新北市學習共同體市級公開課暨日本佐藤學教授專題講座」，吸引超過300位校長與教師參與，透過公開課、議課研討與國際講座，深化教師專業對話與教學交流。

首場活動於雙溪高中登場，展現中學階段學習共同體的多元實踐樣貌。現場安排10堂涵蓋國文、數學、公民、地理、生物、音樂、數位科技及經濟等領域的公開課，橫跨國中至高中年段，聚焦「理解力導向」與合作學習。下午由日本教育學者佐藤學教授親自主持專題講座與回饋座談，在學習共同體地方輔導群總召集人、文林國小張文斌校長及林文生退休校長的引導下，與會教師從教育哲學與課堂實務雙軌對話，激盪教學新思維。

第二場次移師雙溪國小附設幼兒園，呈現學習共同體向下扎根的幼教現場。山藥班、毛蟹班與野薑花班以生活化、遊戲化課程，引導幼兒在互動中學習與表達；議課階段由江麗莉教授及多位資深園長、專輔教師，從幼兒觀察、教學互動到學習環境設計進行深入交流。下午佐藤學教授以幼兒學習共同體為題進行專題演講，吸引百位幼教夥伴參與，為幼教現場注入專業對話與創新能量。

壓軸場次在自然環境豐富的插角森林實驗小學舉行，小班制教學與「悠森學」課程成為亮點。當日共6堂跨年級公開課，涵蓋國語、數學、人文社會及結合閱讀與生態的跨域學習，展現實驗教育與學習共同體的深度融合。佐藤學教授並統整3天觀察提出總結演講，引導教師反思教學信念與實踐路徑，為市級公開課畫下圓滿句點。

雙溪高中音樂科吳佳樺老師表示，學習共同體強調教與學的共生關係，教師透過調整適性教學設計，能與學生共同理解、探究學習歷程，師生都能成為持續學習的行動者。雙溪附幼洪秀婷老師分享，在「聽詩、看詩、玩詩」的學習共同體課程中，即使是2歲幼兒，也能透過協同學習培養分享、傾聽與合作能力，讓學習成為彼此同行的歷程。插角森林實驗小學林傳勛老師則指出，透過「悠森學」閱讀公開課，將學習共同體模組融入實驗教育精神，引導孩子在合作中運用編碼思維，深化思考並激發學習熱情。

新北市學習共同體市級公開課暨日本佐藤學教授專題講座。（新北市教育局提供）

新北市教育局表示，透過市級公開課與國際專家引領的雙軌推動，不僅強化教師專業社群，更逐步形塑「師生共學、夥伴共進」的校園文化。未來將持續擴大學習共同體在各學習階段的實踐，串聯幼兒教育、實驗教育與中學課程，讓新北每一位孩子都能在學習中建立理解力與行動力，穩健走出自己的學習路徑。