新北學習共同體市級公開課 邀日本教授與各階段教師實作交流

〔記者黃子暘／新北報導〕學子與教師互動中，有時能夠教學相長，新北市教育局長張明文指出，教育局持續推動課堂革新，辦理為期3天、共19堂的「新北市學習共同體市級公開課暨日本佐藤學教授專題講座」，300多位校長與教師參與，透過公開課、議課研討與國際講座進行專業交流，並邀請日本教育學者、教授佐藤學主持專題講座。

教育局表示，首場活動於雙溪高中登場，安排10堂涵蓋國文、數學、公民、地理、生物、音樂、數位科技及經濟等領域的公開課，橫跨國中至高中年段，聚焦「理解力導向」與合作學習；第二場次則在雙溪國小附設幼兒園，3個班級以生活化、遊戲化課程，引導幼兒在互動中學習與表達；最後一場則在插角森林實驗小學舉行，小班制教學與「悠森學」課程成為亮點，當日共6堂跨年級公開課，跨域學習涵蓋國語、數學、人文社會，並結合閱讀與生態。

雙溪高中音樂科教師吳佳樺、雙溪附幼洪秀婷、插角森林實驗小學林傳勛認為，學習共同體強調教與學的共生關係，教師透過調整適性教學設計，能與學生共同理解、探究，師生都能持續學習。

教育局補充，盼透過市級公開課與國際專家雙軌推動，強化教師專業社群，更逐步形塑「師生共學、夥伴共進」的校園文化，市府將持續擴大學習共同體在各學習階段的實踐，串聯幼兒教育、實驗教育與中學課程，讓新北學子在學習中建立理解力、行動力。

