新北學習地圖網 AI客服上線

為深化數位學習服務，提升公共服務便利性，新北市教育局昨（五）日宣布「新北市學習地圖網」正式導入ＡＩ智慧客服，並同步啟用語音客服功能，民眾可直接以口語提問，快速查詢終身學習課程資訊，讓銀髮年長者與不熟悉操作介面的市民也能「用說的就能找課」，打造更直覺、友善且無障礙的終身學習入口。

教育局表示，新北市學習地圖網整合全市各局處及轄內大專院校資源，目前已彙整二十二類、八百零五所、一萬四千零六十門終身學習及職業增能課程等學習資源，涵蓋樂齡學習中心、社區大學、國中小進修部、勞工大學及新住民學習中心等多元類型。一一四年更擴大串聯欣北市二十九區、一百零三家終身學習商鋪，開設三百零九堂免費課程，提供超過六千位市民參與，成為許多民眾規畫學習生活的重要入口平台。

此次上線的ＡＩ語音客服，民眾只要說出需求，例如「想找住家附近的樂齡課程」、「晚上有沒有手作課」，系統就能即時檢索課程資料庫，自動回覆開課單位、課程名稱、上課地點與時間等關鍵資訊，降低繁複的搜尋程序與操作門檻，對於習慣口語溝通的中高齡族群而言，如同多了一位隨時在線的學習諮詢助手，有效提升參與終身學習的意願與信心，實踐「科技為人服務」的精神。

民眾林秀芸分享，透過ＡＩ客服才發現住家附近學習資源很豐富，家中長輩也覺得跟ＡＩ對話互動很新鮮、有趣；謝華淑小姐也表示，以前需手動篩選，現在只需透過自然語言與ＡＩ對話，就能針對興趣與年齡，精準推薦學習資源，加上語音服務的輔助，對銀髮族非常友善。

教育局指出，新北長期推動學習型城市，持續優化學習地圖網功能，這次導入ＡＩ與語音客服，不只是科技升級，更是回應高齡化社會對友善數位服務的實際需求。後續也將透過使用回饋，持續精進常見問答、關鍵字理解與介面設計，讓系統「愈用愈懂市民」。