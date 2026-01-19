新北安全座談 強化民眾防災力

新北市警察局為強化民眾在各類災害與突發危機發生時的應變能力，於中和區辦理「守護新北安全座談會」。座談有別於以往以治安、交通宣導為主的社區座談模式，改以實際情境說明與案例模擬為核心，協助指導民眾更具體理解危機來臨時，如何正確應處、保護自身與家人安全。

台灣地處地震帶且位於颱風路徑上，近年來風災、水災、震災等複合型災害頻繁，加上整體安全情勢變化，民眾面臨的風險已不僅限於日常治安問題，警局座談會特別從「如果真的發生狀況，民眾該怎麼做」出發，將防災、避難、交通、治安、人身、財物及環境安全觀念轉化為貼近生活的實際行動指引。

座談會整合刑事、交通警察大隊及民防管制中心專業，透過情境說明方式，向民眾宣講在災害情境下，如何配合交通疏導措施、避免非必要移動、確保家戶與人身安全，並提醒在秩序混亂時，應提高警覺，防範假訊息、詐騙及趁亂犯罪，避免因誤信不實資訊而造成二次風險。

警察局長方仰寧表示，危機發生時應保持冷靜、遵守警方與相關單位指揮，不隨意穿越管制路段、不自行處理可疑事件，並落實居家安全防護與個人自保原則。透過具體案例與模擬說明，讓民眾清楚知道「什麼時候該避難、什麼情況不宜外出、如何降低自身風險」，提升實際應變能力。

他說，中和分局首場示範座談，將安全宣導由「聽過」轉為「理解、記得、做得到」，後續將以此扎根模式作為推廣參考，持續於各分局分梯次辦理「守護新北安全座談會」，結合社區整體力量，強化民眾面對災害與危機時的自我保護能力，共同守護城市安全與生活秩序。