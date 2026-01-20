新北安坑輕軌雙城站再升級 打造全方位轉運節點

cnews204260120a05

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

新北市安坑輕軌通車，不僅改善安坑地區的生活與交通條件，更是通往城市後花園的觀光廊帶。新北市捷運工程局表示，為進一步滿足市民對休憩品質的期待，積極推動「安坑輕軌雙城站周邊新建廁所及停車場工程」，去年12月順利決標後，今（20）日由捷運局長李政安主持工程祈福儀式，帶領局內員工及施工團隊，共同祈求工程平安順利，預計2026年10月完工。

新北捷運工程局長李政安表示，「安坑輕軌雙城站周邊新建廁所及停車場工程」，內容包含整地、排水、滯洪沉砂池、景觀工程、照明、植栽、廁所興建、停車場工程等。總經費約4900萬元的升級計畫，優化捷運站周邊公共設施，不僅補齊了停車與如廁需求，更要將雙城站打造為兼具友善與永續的全方位轉運節點，會讓雙城站華麗變身。

cnews204260120a06

李政安指出，新建廁所全面導入「性別友善」及「無障礙設計」理念，打造更貼近市民需求的公共空間，落實全齡照護與友善使用環境。安坑輕軌雙城站，鄰近二叭子植物園，除農業局將新闢步道外，捷運局則重新規劃車站周邊空間，增設10格汽車停車位（含電動車專用及無障礙車位）、30格機車停車位（含無障礙車位）及8格自行車停車位，大幅提升轉乘停車量能。讓民眾更便利前往植物園，享受森林芬多精。

李政安說，工程除了新建地面上的設施，地面下更是「硬實力」的展現。同步強化地下基礎建設，埋設排水箱涵、地下管線並設置滯洪池，有效降低強降雨期間積淹水的風險。搭配精心規劃的植栽綠化與景觀照明，營造兼具安全、友善與永續理念的公共環境。工程預計2026年10月完工，將有效串聯安坑輕軌與周邊觀光景點，活化雙城站周遭空間，全面提升旅遊服務水準與公共使用品質。

照片來源：新北市府提供

