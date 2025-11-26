新北安坑附幼讓孩子用五感 來探索島嶼的美好

感謝臺灣各地超人幫助花蓮

新北市安坑國小附設幼兒園為推廣生活教育的融合，在114學年度啟動主題課程《臺灣上好》，以「行動力」為核心精神，帶領幼兒從土地、語言到文化展開五感學習旅程。安坑附幼教師團隊指出，從生活經驗出發能讓學習更貼近孩子的日常，也讓他們在生活中對大自然產生敬佩之意。

新北市安坑國小附幼在課程發展過程中，教師結合真實事件與探究活動，讓孩子在體驗中培養勇氣與關懷。林靜瑜老師表示，像是今年花蓮馬太鞍溪堰塞湖事件，孩子不理解，拿這件事情開玩笑，為了讓孩子了解這件事的嚴重性，就把災害議題融入學習，讓孩子了解這件事情的嚴重性。

在孩子理解災害後，也學會以行動展現同理與勇氣。因此，在「非牛頓流體」探究課程中，幼兒觀察液體變化、體驗「在泥濘中前進」的樂趣，從遊戲中培養探索精神與堅持的力量。

林靜瑜老師說，希望能夠引導幼兒理解「幫助」的意義，在這次的學習過程中，強調「救災互助的精神」，雖然沒辦法帶孩子去花蓮救災，但要讓孩子們瞭解，每個人都有幫助的需求也有幫助別人的能力，因此後續接續課程就會讓孩子自己去檢視，不需要人家提醒就會主動去做來幫助班上需要幫助的小朋友。