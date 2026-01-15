新北安溪國小體驗越南文化 讓新住民學生成課堂主角

新北市安溪國小在期末考之後安排多元的體驗課程和活動，其中英文老師邀請外師分享越南文化和美食，也特別邀請遠從越南來的外師媽媽一起教越南語，透過英語和越南語的互動學習，讓孩子結合繪本和生活提問認識越南文化。

校長張錦霞表示，這是一堂很有意義的學習課程，謝謝英文老師和外師一起合作設計學習活動，也準備了越南腰果、魷魚片和糖果當獎勵品，一方面鼓勵孩子們將平時學習的英語生活對話拿出來運用，一方面結合國際教育讓孩子體驗越南語和認識不同國家的多元文化。透過不同資源的整合提供孩子豐富的學習經驗。

校長張錦霞指出，最特別的是四年級的越南轉學生吳宥凝，平時因爲聽不太懂國語，所以非常安靜，和同學也較少互動。但在課堂上和外師媽媽用越南語對答如流，贏得同學們的掌聲和鼓勵，是這堂課的小主角，獲得很多的新友誼，希望對她未來的華語學習有幫助。