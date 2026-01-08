新北定期疾病監測與檢疫 助台灣觀賞魚外銷出口

〔記者黃子暘／新北報導〕台灣觀賞魚出口產值可達3億元，新北市動物保護防疫處長楊淑方指出，國內水族產業具高度國際競爭力，依國際規定，水生動物輸出須符合輸入國疾病檢疫要求，並經農業部獸醫研究所檢驗，市府執行「外銷水生動物早期預警監測計畫」，協助新北觀賞魚養殖場進行疾病監測與檢疫採樣，去年度已完成13場外銷水生動物場檢驗，協助業者符合輸入國檢疫規範、免除逐批送驗程序，節省出口時間與檢驗成本。

動保處指出，市府每半年定期至外銷水晶蝦、金魚、淡水觀賞魚、孔雀魚的水生動物場進行白點病、流行性潰瘍症候群、鯉魚皰疹病毒等疾病監測，若未檢出特定病原，該場業者即可於期限內直接辦理外銷，不必再逐批送驗；日前前往業者陳先生20多年飼養場進行小丑魚採樣檢驗，檢驗結果均為陰性，另持續為新北的水晶蝦、金魚、淡水觀賞魚、孔雀魚等7家觀賞魚養殖場進行疾病監測與檢疫採樣。

陳先生表示，海水觀賞魚飼養與外銷門檻高，對魚隻健康與檢疫要求更為嚴格，他認為市府定期檢疫讓國外客戶更有信心，也讓台灣相關業者在國際市場站得更穩。

動保處指出，「外銷水生動物早期預警監測計畫」除可降低疾病傳播風險外，也提升台灣觀賞魚外銷品質與國際信譽；提醒觀賞魚業者與飼主，若發現魚隻異常，應儘速諮詢專業水產獸醫師，從水質管理、正確用藥著手，避免因不當處置造成損失。

