新北定食8氣爆「對街玻璃也震碎」 住戶嚇不敢回家

新北市「定食8」、「爭鮮」府中店的共用廚房，今（8日）凌晨突然發生爆炸，2間店都被炸成廢墟釀成5人受傷。附近住戶指出，住家玻璃被震碎，直言到現在還害怕，不太敢回家。

氣爆現場的慘狀。（圖／中天新聞）

現場可見「定食8」、「爭鮮」兩間店家玻璃全毀，內部裝潢木板、輕鋼架外露、吊燈掉落。防火巷的磚牆更是被炸穿，經相關單位連夜處理路面已淨空，不過受損最嚴重的重慶路十二巷仍拉起封鎖線禁止通行。新北市消防局長陳崇岳表示，受損範圍約174平方公尺，相當於50坪左右的空間，現場經查沒有天然氣管線，在樓梯間有發現3大1小共4支瓦斯鋼瓶，經初步勘查，引爆點可能位於員工休息室。

新北市議員黃淑君今早也在臉書發文指出，板橋氣爆案，目前工務局、消防局、警察局、新北市土木結構技師公會、板橋區公所都已經到達，初步受傷皆以出院，並且有住戶被安置。重慶路目前開放車輛通行，氣爆側行人封閉，請走對側騎樓及人行步道，9點後工務局拆除大隊與新北市結構技師公會預計進場清理，同時確認結構狀況。

黃淑君強調，目前板橋區公所列管結構初評範圍，同時與戶政、地政連絡屋主，會同結構技師進場初評結構。後續會持續更新，也麻煩大家不要逗留拍照，配合警方引導，儘速通過。

氣爆現場的慘狀，附近住戶心有餘悸。（圖／警方提供）

根據《TVBS新聞網》報導，附近的住戶經過一夜折騰，受訪時仍驚魂未定地表示：「（爆炸）有夠大聲，住家玻璃全被震碎！」還有人心有餘悸表示到現在還「怕怕的」，不太敢回家。

