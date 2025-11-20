新北客家補助成果 登國家影廳

《夢中遇見你》在新北市客家文化園區舉行開鏡儀式。（圖：新北市客家事務局提供）

由新北市客家事務局補助，黎明技術學院跨系合作打造的原創音樂劇情短片《夢中遇見你》，於國家電影及視聽文化中心盛大首映。透過影像敘事、音樂創作與客家文化融合，此次首映不僅展現學生在影視技術與表演藝術上的成果，更象徵客家文化以全新形式走進現代青年生活。

《夢中遇見你》由影視傳播系吳家綿老師執導，結合影視傳播、戲劇、表演藝術等系所專長，以「夢境與現實交錯」作為敘事結構，講述一名陷入創作低潮的編劇，在夢中與自己筆下的角色相遇，隨後又在現實中遇到與角色極為相似的男子，在虛幻與真實之間找回創作靈感及熱情。作品風格唯美、節奏清新，貼近青年觀眾，也展現學生們跨領域創作的能量。

值得一提的是，本片三首插曲《十字路口》、《茫茫人海》、《如果你走開》皆為導演吳老師原創，音樂成為推動劇情的重要敘事橋梁，為黎明技術學院首部以「音樂」作為核心語言的原創影像作品。演員表現備受肯定，其中女主角梁瑀芠因具客家背景，為角色重新學習客語，為作品注入更深文化情感。

新北市客家事務局局長劉冠吟表示，客家文化補助計畫的核心價值，不只希望學生「了解客家文化」，而是讓文化在下一代找到新的語言及生命力。讓客家文化不只存在於教科書或各個典藏館，而能透過影像、音樂及創作重新被看見。

拍攝地選在新北市客家文化園區與明志書院，從語言、服飾到場景皆融入客家元素，讓文化自然融入角色的生命與故事的節奏，呈現青年世代對文化的多元想像。其中，女主角梁瑀芠具有客家背景，並因角色需求重新練習客語，使演出更具文化深度及連結。

《夢中遇見你》更早已規劃參與多項影像競賽及影展，包括客家委員會「客家影像故事比賽」、「二○二五第十一屆青春有影大學盃」以及台北、高雄電影節等。這也意味著，這部作品未來不只將在校園被看見，而是有機會站上更大、更廣的舞台，以青春視角重新詮釋客家文化，持續被更多人看見、討論與感受。