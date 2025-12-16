新北宣導創新出招 侯友宜：讓交安落實生活日常

248251216a01

CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導

新北市政府16日召開道路交通安全會報，公布114年度「生活式交通安全宣導」專案成果，由市長侯友宜主持。市府以「交通安全在生活的每一刻」為核心，將宣導帶進市場、公園、醫療院所、捷運站與宮廟等日常場域，結合多元媒體傳播，讓交通安全觀念自然融入市民生活，持續深化「停讓文化」及用路安全意識。

市長侯友宜表示，交通安全不能停留在口號，而要落實在每一次出門行走與駕駛行為。市府整合跨局處資源，把提醒設在生活現場，只要行經路口願意做到慢、看、停，事故風險就能大幅降低，也能守住每一趟安全旅程。

廣告 廣告

宣導小組指出，為達成交通部提出道路事故零死亡目標，宣導重點聚焦高齡族群、行人與機車族。依最新統計資料顯示，今年八月新北市每十萬人死亡數較去年同期下降，顯示生活式宣導模式已逐步發揮成效。

248251216a02

新聞局為強化宣導效果，首度設計「交通平安小神衣」，在宮廟等長者常聚集場所發放8千件，獲得熱烈回響；同時攜手人氣IP柴語錄與網紅紅豆妹、秀秀子拍攝主題影片，搭配布條、旗幟、海報與塗鴉卡，深入農漁會、公有市場、校園、運動中心與捷運站等公共空間，讓安全訊息隨著生活動線自然出現。

宣導內容也延伸至線上平台，結合「我的新北市」LINE官方帳號推出互動遊戲，透過線上互動鼓勵市民參與交通安全推廣，讓社會大眾更加重視道路安全。

新聞局長李利貞指出，新北市以「生活式交安宣導」作為創新模式，讓交通安全成為市民生活的一部分。未來市府將持續以跨局處合作方式，滾動調整策略，讓交通安全資訊貼近市民生活，潛移默化建立正確用路觀念，將「友善新北，從停讓開始」的實踐，成為城市日常。

照片來源：新北市政府新聞局提供

更多CNEWS匯流新聞網報導：

世界強化免疫日 新北動保處3招保護毛孩

廚餘進焚化爐只是治標 林淑芬籲環境部跟上歐盟減量腳步

【文章轉載請註明出處】