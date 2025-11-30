新北宣導適性入學 逾千家長參與

「適性入學宣導活動」，現場湧入逾千名家長及教育界代表參與，共同關心孩子未來的學習方向。（記者王志誠攝）

▲「適性入學宣導活動」，現場湧入逾千名家長及教育界代表參與，共同關心孩子未來的學習方向。（記者王志誠攝）

為協助親師生掌握多元入學管道與最新升學資訊，新北市教育局昨（三十）日攜手十二年國教地方宣導團、三大家長團體及中華未來學校教育學會，舉辦「適性入學宣導活動」，現場湧入逾千名家長及教育界代表參與，共同關心孩子未來的學習方向。

教育局長張明文表示，新北市十二年國教地方宣導團自成立以來，致力將升學第一手資訊帶入校園，協助親師生精準掌握多元入學制度。此次宣導活動聚焦升學三大核心議題，由新北高中柯雅菱校長、林口高中賴春錦校長及海山高中葉俊士校長組成專業講師團隊，深入解析國中畢業生升學管道、一○八課綱核心精神及學習歷程檔案應用，協助家長安心規劃孩子未來進路。 為了讓升學輔導更精準貼近學生需求，教育局同步啟動全國首創的「九年級導師在地就學系列宣導行動」。一一四學年度起將由十二年國教地方宣導團深入各國中校園，與九年級導師面對面交流，協助導師掌握升學制度與教育資源，引導學生就近就學、適性發展，形塑更完善的在地就學支持網絡。

現任中華未來學校教育學會理事長吳清基表示，適性教育是教育轉型的關鍵方向，親師合作是學生多元成長的重要力量。學會長期支持新北教育發展，因此將捐贈二百套「國中教育會考致霸」書籍與二百七十小時線上課程，免費提供全市國中使用，協助教師強化學習輔導與升學支持。同時，三大家長團體也主動組成志工宣導隊，深入校園分享家長經驗，讓教育夥伴關係更加緊密。教育局表示，新北市積極推動「在地就學大聯盟」、雙語雙聯學制與多元獎助學金制度，國小升國中在地就學率已達百分之九十五，國中升高中邁向百分之八十，充分展現教育紮根在地、放眼國際的成果。未來將持續凝聚家長、教師與社會各界力量，讓每位孩子都能安心就學、適性成長，打造「成就每一個孩子」的幸福教育城市。