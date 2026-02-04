【商家指南推廣專題】

動線規劃、收納配置、傢俱選擇，都會影響未來的生活品質，若想重新裝潢則須審慎評估。「COSYS Life裝潢設計工程」，便以貼近生活的設計思維、完善的系統櫃設計與兼顧質感與實用的客製傢俱服務，透過整合式的服務，為屋主提供最全面的裝修解決方案，建立起新北室內裝修設計推薦口碑。

COSYS Life裝潢設計工程創辦人Chris擁有室內設計背景，家族經營的傢俱產業已深耕在地三十多年，除繼承原有傢俱專業，Chris同時也觀察到市場對「好看、好用、價格合理」傢俱的高度需求，因此再次於2022年新創台灣在地傢俱品牌「COSYS慢半拍」，經過嘖嘖募資平台，成功將兼具實用性與美感的傢俱推向更廣泛的消費族群。

「COSYS Life裝潢設計工程」的的品牌基因裡有對質感家居的執著，延續家族事業與「COSYS慢半拍」品牌，在某次 Chris 接待來看傢俱的一對年輕夫妻時，意外得知他們雖為成家感到期待，但龐大的裝修預算壓力，以及尋找可靠團隊的困難，讓他們陷入困境。注意到這項需求，同時兼具兩者專業的 Chris 決定成立新北室內裝修設計推薦品牌「COSYS Life裝潢設計工程」，正式將傢俱與裝修整合，提供更貼近生活的服務模式。

不同於只負責設計或單一工程項目的公司，COSYS Life將自己定位為生活居家空間品牌，強調「好好住」的實用主義，前期的裝修設計規劃，團隊會依照實際居住需求進行平面配置、效果展示與立面造型思考，協助屋主理解未來的生活樣貌。進入施工階段後，木作、水電、油漆、泥作、防水等基礎工程，透過統一窗口進行協調與管理，藉此妥善掌握進度、品質與預算。

經由統包工程管理，搭配長期穩定配合的可靠工班，並定期向屋主回報進度，協助精準控管支出，減少溝通落差所造成的時間與成本浪費。這份專業與細心，正是使其在新北室內裝修設計推薦名單中成為佼佼者的主要原因。

品牌的系統櫃設計技術，奠基於Chris多年的傢俱製作與客戶實際居住經驗。除了考量尺寸與外觀，更會從家庭成員結構、使用習慣與未來變化出發，規劃「用得到、放得久」的收納配置，避免過度裝飾或不必要的浪費，搭配全實木、木心板貼皮、超耐磨塑合板等多樣板材選擇，讓空間在預算與耐用度之間取得平衡。

除了系統櫃規劃，COSYS Life也整合累積了30多年的源頭工廠資源，無論是沙發、床架、床墊等軟裝傢俱，皆可依照空間尺寸與生活習慣進行調整，專業的客製傢俱能力也讓整體配置更貼合實際使用需求。從空間規劃、工程管理到家具衛浴進場都是由統一窗口負責，大幅降低屋主的時間及溝通成本，提供更生活且客製化的選擇，讓裝潢與家具完美契合，真正落實一站式解決裝修大小事，成為新北室內裝修設計推薦口碑

COSYS Life強調，他們並未在交屋後就結束服務，而是會提供入住後一年的維修保固與使用建議。若您正在尋找能理解生活需求、重視溝通且擅長平衡理想與預算的裝修團隊，新北室內裝修設計推薦品牌COSYS Life裝潢設計工程，以真誠、省心與適度為核心，為您整合空間規劃、裝修工程、系統櫃設計與客製傢俱等服務，陪伴您完成屬於自己的理想生活空間。

店家品牌名：COSYS Life裝潢設計工程

聯絡電話：02-2792-5151

地址：台北市內湖區舊宗路一段325號7F

營業時間：週一至週日10:00~21:00

官網：https://rink.cc/2f6bh

LINE：https://rink.cc/tvt0q

