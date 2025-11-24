新北室內設計｜碧邸幽光，新北住宅設計案｜遇見設計 謝昱宏
設計理念——留白成韻，純粹臻美
本案由專精於透天別墅設計及中古屋翻修的台北室內設計公司巧手擘劃，風格採現代簡約語彙延伸，兼顧頂級美感與實用機能。設計團隊藉由「留白」為核心理念，運用米、灰與米白調性鋪敘柔潤氛圍，並透過天然大理石與木質的質感協奏，精準平衡空間的溫度及質感；亦透過豪宅設計師的嚴謹視角與比例掌握，締造純淨通透的視覺層次。此案不僅是台北室內裝潢與台北室內裝修細膩工法的具體展現，更凝聚新北室內設計推薦團隊的專業底蘊，成就當代居宅美學的臻至之作。
⧉ CASE DATA ⧉
房屋坪數：34坪
設計風格：現代簡約風
房屋狀況：新成屋
空間分區——佈局合理，端景鮮明
大器迎賓：入門即見餐桌，搭配三盞輕奢吊燈形成端景，勾勒簡約視覺。
客廳主牆：暖色大理石電視牆呼應外部山景，形塑溫潤氛圍。
圓弧設計：為適時保留穿心樑高度，設計師配置線燈及弧形收邊手法，維持整體佈局流暢。
質感定調——內斂之中，呈露品味的細膩微光
石材語境：天然石牆與公共區域細節呼應，增添場域高雅氣息。
木意暖居：精選木皮和耐磨木地坪，打造溫暖舒適的居家基礎，令每次觸摸倍感和煦及暖意。
光線引導：線性光帶順應低樑延伸，確保淨高並消弭空間壓迫感。
永續之思——植入永續，美學歷久彌新
健康防線：堅持使用無毒、零甲醛建材，配合全熱交換系統淨化空氣，為居住者提供全天候安心守護。
日光美學： 最大程度導入自然光與環保材質，成就小宅明亮、舒適且具生命力的永續質感。
空間回顧——碧玉之境，新北室內設計中的優雅格局
此作爲台北室內設計、新北室內設計領域立下濃墨重彩的一筆，並以流暢動線和精準比例貫穿全室。設計全程比肩豪宅設計的頂規細節標準，無論材質選搭到光影鋪陳，精確掌握場域層次，使簡約風格得以蘊藏豐富底蘊；設計手法則始終以實用機能為首要考量，結合台北室內裝修的頂尖質感工藝，最終成功凝練小坪數宅邸的高端品味。面對不同空間尺度的挑戰，無論是小型中古屋翻修，或大型透天別墅設計，設計團隊皆能掌握一致的調性與舒展氣度，將日常昇華為恆久的優雅美學。
遇見設計｜謝昱宏總監
地址：台北市中正區仁愛路二段57號
電話：0939-353-559 遇見設計
官網：https://maxdesign.tw/
