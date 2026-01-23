新北室內遊戲場全面檢查 守護兒童安全與消費權益

新北消保官於樂米樂園新店北美館查核儲值卡條款。（圖：新北法制局提供）

為保障兒童安全並維護家長消費權益，新北消保官會同經發局、工務局、衛生局及消防局，聯合執行室內兒童遊戲場稽查專案，抽查六家業者設施安全、建築物公共安全、消防設備、營業衛生及儲值卡契約條款，結果顯示六家均有不同程度缺失，各主管機關已當場輔導責令限期改善。

新北消保官今（廿三）日表示，目前市府列管十三家專營或百貨商場附設室內遊戲場，定期辦理稽查。本次因假期人潮增加，特別抽查近期新開幕或尚未接受稽查的六家業者，僅「愛寶兒雲夢樂園」依規定送交設施合格證明書及檢驗報告，其餘五家已被要求完成備查程序前暫停開放，避免危險。另因一一四年間「貝兒絲樂園」全臺門市歇業，衍生多起儲值卡退費爭議，特別加強查核。結果發現六家中僅「樂米樂園新店北美館」販售儲值卡，但卡面漏未記載「逾保障期間，發行人仍負履約責任」必要資訊，業者已依要求改正。

消保官陳思純強調，儲值卡具禮券性質，業者依法應提供至少一年履約保障，即使保障期屆滿，履約責任仍存在，消費者可持卡使用或請求退款。並加強宣導營業衛生，查核結果顯示，雖業者均設置消防設備並完成檢修，但部分未依法辦理建築物公共安全申報、未經核准變更使用類組、緊急進口封閉及防火門無法自動閉合等，已依法限期改善或裁罰。消保官呼籲對未改善者，將依法從嚴處理，保障兒童生命安全與家長的消費權益。