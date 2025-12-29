新北家戶廚餘新制上路 環保局：多元再利用兼顧環境永續

（記者陳志仁／新北報導）因應中央115年1月1日起禁止家戶廚餘養豬政策，新北市政府環保局修正「一般廢棄物回收及排出方式」，自明年起家戶廚餘不再區分生熟，瀝乾水分後統一交付循線垃圾車廚餘桶；後續將以多元再利用方式處理，落實資源循環與永續環保。

圖／家戶廚餘自明年1月1日起無須區分生熟廚餘。（新北市政府環保局提供）

環保局局長程大維表示，非洲豬瘟疫情前，生廚餘以堆肥、黑水虻生物處理及厭氧共消化等方式再利用，熟廚餘則作為豬隻飼料；中央政策禁止家戶廚餘養豬後，收運方式調整為統一再利用，未達處理量能前部分以脫水減積後焚化，原委託合格處理機構者可維持原收運方式，民眾須遵守分類及瀝乾規定，違規者清潔隊得拒收。

圖／動物骨頭、硬殼、未烹煮的生肉、內臟及其製品均非屬廚餘類別，請民眾使用專用垃圾袋。（新北市政府環保局提供）

環保局指出，115年緩衝期間，學校、軍事單位、便利商店、餐飲業等仍可將廚餘交付合格畜牧場養豬，飼養場須裝設AIOT設備、車輛GPS及取得再利用檢核資格；可交付廚餘養豬之對象業別可參考環保局官網「因應非洲豬瘟專區」之合格廚餘養豬畜牧場，目前52家畜牧場申請審核中。

環保局循環資源科長鄧筱光提醒民眾，落實源頭減量、惜食，避免浪費，動物骨頭、硬殼、未烹煮生肉及內臟應以專用垃圾袋妥善處理焚化；未來將持續擴充廚餘回收再利用設施量能，推動有機校園及社區農園，逐年降低廚餘產生量，助力2050淨零碳目標。

