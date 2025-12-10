新北家貓登記緩衝期倒數 115年起未植晶片最高罰1萬5

新北市政府動物保護防疫處提醒，家貓強制寵物登記的1年緩衝期即將在今年底屆滿，飼主若未在115年1月1日前為貓咪植入晶片並完成登記，將依《動物保護法》裁處新臺幣3000元至1萬5000元罰鍰。

寵物植入晶片完成寵物登記後，就不怕走失回不了家 。（圖／新北市動物保護防疫處提供）

動保處指出，農業部已公告家貓自114年1月1日起納入強制寵物登記規範。貓咪完成登記不僅能健全寵物管理機制，更能在走失時透過掃描晶片迅速聯繫飼主，提高尋回機率。晶片如同貓咪的身分證，有助落實源頭管理，避免遭受惡意棄養。

日前新北市汐止區一名廖姓飼主開門時沒留意愛貓動向，機靈的貓咪趁機溜出家門，心急的飼主找遍附近都找不到。隔天仁愛路辦公室附近上班的民眾發現貓咪，動保處獲報派員到場，先將貓帶回新店動物之家安置，經由晶片登記資料通知飼主領回。飼主接獲消息破涕為笑，立即趕去接愛貓回家。

動保處指出，該飼主因有落實飼主責任提早辦理寵物登記，才能在第一時間找回愛貓。當下動保處人員也特別叮嚀，務必注意門窗防範脫逃，畢竟寵物獨自在外容易發生車禍或受傷，為了毛寶貝的安全，應善盡飼主責任，以免發生無法挽回的遺憾。

寵物登記前需要在動物的頸背部植入晶片，植入過程簡單省時。（圖／新北市動物保護防疫處提供）

辦理寵物登記十分簡單，飼主只需攜帶身分證明文件，帶著愛貓前往寵物登記站植入晶片並完成相關手續即可。飼主也可透過手機或電腦登入「寵物登記管理資訊網」飼主專區，隨時查看名下寵物的晶片號碼、絕育狀態及其他資料是否正確。

新北市動保處表示，落實「登記、絕育、防疫」是每位合格飼主的基本責任。除一般寵物登記站外，動保處本部及8間公立動物之家均提供登記服務，方便民眾就近申辦。此外，也會在臉書專頁公布巡迴疫苗注射活動資訊，讓飼主隨時掌握最新消息。

會外出蹓蹓的喵星人，每年都要打狂犬病疫苗。（圖／新北市動物保護防疫處提供）

