新北家長控安置機構疑似不當對待 社會局回應

新北市又發生安置幼兒疑似遭不當對待案，市議員張維倩今陪同當事幼兒家長舉行記者會。(記者黃子暘攝)

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市傳安置幼兒疑似遭不當對待案，市議員張維倩今(27)日陪同當事幼兒家長舉行記者會。社會局回應，此案緊急安置是因家長爭吵時以孩童性命為要脅、拒絕履行孩童安全維護計畫，家庭暴力暨性侵害防治中心安置當事幼兒後一週5次訪視個案情形，社工在發現孩童傷勢後也立即將帶往醫院就診，並轉換照顧者。

社會局說，傷勢原因尚未釐清，現交由台大兒保醫師團隊評估，若確實有照顧不當，家防中心將即刻對照顧者提出獨立告訴。

剴剴案翻版？新北1歲童頭部身體瘀青 家長提告安置機構虐待

