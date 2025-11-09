新北家長會長授證傳愛心 淡水國中AI共育幸福啟航

（記者陳志仁／新北報導）新北市政府今（9）日舉辦「114學年度公私立高中職暨國民中小學家長會長授證暨感恩大會」，發表「幸福親子守候讚」AI親職共育機器人，協助家長了解教養、情緒溝通及學校參與等疑問；市長侯友宜親頒卸任會長感謝狀及新任、連任會長當選證書，感謝家長會長們長年陪伴與支持。

圖／新北市政府今（9）日舉辦「114學年度公私立高中職暨國民中小學家長會長授證暨感恩大會」。（新北市政府新聞局提供）

侯友宜表示，家長在教育創新上扮演關鍵的角色，感謝家長、學校與市府齊心為孩子努力，許多會長更以自身專長支持校園發展，例如有木國小家長會長曾詠麟勇奪壺鈴世界錦標賽6金1銀後，仍陪伴學生鍛鍊體能；三民高中家長會長王羽傑協助學校免費清洗冷氣；文化國小家長會長陳昱蓁以香氛專業設計課程，療癒孩子心靈。

侯友宜指出，「幸福親子守候讚」AI親職共育機器人結合教育知識庫與SEL（社會情緒學習）素養，協助家長了解孩子學習狀況並改善溝通方式，促進親子情感交流；除智慧化學習輔助外，市府近年亦積極提升校園環境，六年來投入逾300億元改善硬體，今年教育預算達755億元，再編列8億元汰換課桌椅、置物櫃及飲水機，打造安全舒適的學習環境。

圖／淡水國中家長會長鄭珮鎵（後排左二）連任會長，淡水國中各處的主任，假日主動從各地趕赴巿府參加家長會長的授證典禮。（王潔雯臉書）

教育局長張明文強調，新北以「學生為中心、為幸福而教」，持續以AI智慧與人本溫度並進，讓幸福教育在每一座校園扎根，成為孩子成長最溫暖的力量；淡水國中校長王潔雯也在臉書分享，主任們自發張羅海報、花束與權仗，只為參加會長鄭珮鎵連任授證典禮，讓她有點不可置信，「我想這是會長一年多來用心的付出，把全校學生都當成自己的孩子般疼愛，讓師生非常有感。」

