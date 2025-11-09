新北家長會長授證大會 發表全國首創AI親職共育機器人
【互傳媒／記者 陳德儀／新北市 報導】新北市政府今（9）日舉辦「114學年度公私立高中職暨國民中小學家長會長授證暨感恩大會」並發表全國首創「幸福親子守候讚」AI親職共育機器人，協助家長了解教養、情緒溝通及學校參與等疑問。新北市長侯友宜頒發230位卸任會長感謝狀、231位新任及108位連任會長當選證書，感謝家長會長們與新北市一同關心孩子的成長。
侯友宜表示，家長在教育創新上扮演關鍵的角色，感謝家長、學校與市府齊心為孩子的學習努力，特別感謝家長會長們將愛給了全校的孩子，許多會長們更用自身長才支持孩子學習，有木國小家長會長曾詠麟勇奪壺鈴世界錦標賽6金1銀後，陪伴孩子鍛練體能；三民高中家長會長王羽傑則協助學校免費清洗校園冷氣，用一技之長完善校園設備；文化國小家長會長陳昱蓁以自己的香氛專業設計課程，治癒孩子心靈。
授證大會上也發表「幸福親子守候讚」AI親職共育機器人，侯友宜說，隨著時代進步，將AI科技工具結合教育知識庫及SEL（社會情緒學習）素養，讓家長們透過AI了解孩子的學習狀況，也協助家長在面對孩子及自己的情緒時，找到好的溝通方式，增進親子關係。此外，科技輔助也讓老師協助學生找到人生方向，達到適性教育。
侯友宜也說，在孩子的學習上，除了推動智慧化輔助工具陪伴孩子學習，市府也積極完善校園硬體建設，不僅今年教育投資經費達755億元，這六年來更投入超過300億元改善硬體建設，且今年再編列8億元汰換校園課桌椅、置物櫃與飲水機，全面提升校園設備，未來還會持續投入資源，讓孩子們有優質學習環境。
其他人也在看
孩子送到保母家「3小時就死了」 父母崩潰提告！法官判保母無罪
今年初，苗栗一對夫妻把孩子送到保母家，但是才短短3小時，保母就打LINE電話告知孩子不對勁，要父親趕快把孩子送醫，但孩子急救後仍回天乏術。父母相當崩潰，認為保母沒有先打119，延誤就醫，怒對保母提告並求償311萬餘元，但法官審理後，因為一個理由判保母無罪。鏡報 ・ 1 天前
孩子沉迷電動不讀書？專家教你這招讓他主動翻開書本
相信不少家長都有這樣的煩惱：孩子完全不讀書，老是打電動，要他讀書總是不甘不願。而且，當爸媽越要求，孩子就會越抗拒，反而更討厭讀書……結果就陷入惡性循環。究竟家長該怎麼做，才能讓孩子主動讀書呢？孩子自動學習 小學階段是關鍵我們調查的75位東大生中，約有48％的人回答「從小學就養成學習的習慣」。他們表示，因為小學學校作業較少，所以能自己學習的時間比較多。而到了國中，不只要參加社團活動，和朋友的交際也會增加，生活變得忙碌，就比較難規畫好幾個小時的讀書時間。如果不趁小學時養成習慣，升上國、高中就更難有規律的學習時間，而這正是許多學生不讀書的原因。正因如此，家長必須把握孩子升上國中之前的時間，幫助他們養成好習慣，且要達到一天不念書就不舒服的狀態。學習不是爸媽的事 成績好壞是孩子自己的責任主動、獨立自主的態度非常重要。由父母管理學習環境、準備講義、打造學習行程表，其實就是家長要求孩子讀書的狀態。以打電動比喻，就像是家長拿著控制器操控孩子。在這種狀態下，如果沒得到好成績時，孩子會認為那是父母的責任，而不是他們的。這樣一來，即使成績很差，他們也不覺得怎麼樣，畢竟他們只是遵照爸媽的指示去做而已。最理想的常春月刊 ・ 12 小時前
國二生遭班導掐肩害瘀青！ 家長怒控被針對
高雄一名國二生家長指控，孩子遭班導師針對體罰，僅因朝會與同學交談，肩膀就被捏到瘀青，甚至因擔任幹部常被挑剔，欲請辭卻被要求依「校規」記小過，但校長澄清根本無此規定。家長質疑導師報復，因先前曾質問老師未經通知留學生打掃，導致孩子遲到補習班。儘管其他學生讚老師「很好、很認真」，教育局仍將督導調查，若違規將依法究辦，體罰絕不容忍！TVBS新聞網 ・ 1 天前
徐嶔煌計畫赴日舉行"佛前式婚禮"！與伴侶最重視"這原因"！
資深媒體人徐嶔煌與伴侶完成結婚登記，並計畫於日本佛寺舉行別具意義的婚禮。消息曝光後，引發各界關注與祝福，眾多好友與粉絲紛紛留言恭賀。徐嶔煌在節目中接受主持人翁有繼專訪時透露，兩人選擇在日本舉辦婚禮，「是因為對儀式感與傳統文化的重視」。他表示，婚禮概念源於他與伴侶都喜歡日本文化，「佛前式婚禮的莊嚴氣氛，就像西方教堂婚禮中的誓言環節，雖文化背景不同，但情感與祝福是相通的。」他進一步介紹日式佛前式婚禮的獨特之處，典禮開始時，新人將在佛前宣誓，並以念珠交換取代戒指，象徵彼此的聯繫與祝福。徐嶔煌說：「他會有念珠給新人，交換的不是戒指，而是特別的念珠。」此外，進入寺廟的行進儀式也極具象徵性，新人的打扮也很特殊，頭頂上方會撐著一把傘，兩人緩慢步入殿堂，將整場婚禮儀式感拉到最滿。原文出處：資深媒體人徐嶔煌喜結良緣！計畫於日本舉行"佛前式婚禮"！ 更多民視新聞報導台灣觀光客4大NG行為！1口頭禪嚇壞日本人：像凶狠黑道有熊出沒！日本JR車站山形縣新幹線一度暫停營運騙12歲女兒接61男客！狠母「錢拿走」躲台灣被逮了民視影音 ・ 14 小時前
怨老師請假未向家長報備、聯絡簿沒挑錯字 家長公審引爆網路大戰
一名心急如焚的小一家長在社群上大吐苦水，矛頭直指孩子的學校和導師。她揭露導師在早自習讓低年級學童進行測驗，被質疑後才改稱是「練習」。更讓她火冒三丈的是，老師臨時請假卻未曾知會家長，連孩子連絡簿抄寫有誤，導師竟也草草簽字放行。家長痛批校方管理鬆散，「快被這間學校氣死」，文章一出立刻引發社群網友的熱烈圍觀。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
會有颱風假？專家示警13縣市停班課機率大
會有颱風假？專家示警13縣市停班課機率大EBC東森新聞 ・ 3 小時前
吳亦凡入獄4年竟傳過世！疑因「長期拒絕進食」
娛樂中心／楊佩怡報導中國男星吳亦凡曾經於2012年於南韓以團體「EXO」成員身分出道，怎料返回中國活動的吳亦凡卻在2021年因涉嫌不當行為而被中國當局判處13年徒刑附加驅逐出境，如今已經入獄將近4年的吳亦凡，竟傳出在獄中過世。不過透過中國社群軟體實際查詢並未找到相關新聞，目前中國官方也並未出面回應。民視 ・ 5 小時前
放颱風假？鳳凰颱風侵襲機率全台皆逾7成 2縣市達91%
第26號颱風、中颱鳳凰持續增強，氣象署預估最快明天（10日）發布海上警報、後天（11日）發布陸上警報，週三（12日）颱風最接近台灣時，預估將減為輕度颱風，若行進方向速度不變，週三白天暴風圈可能觸陸，夜中廣新聞網 ・ 5 小時前
29歲人妻結婚3年「生不出孩子」 醫生檢查大驚！網友炸鍋了
中國一名29歲的王姓女子已經結婚3年了，她和老公都非常渴望生個寶寶，但是3年都沒有好消息，所以一起去醫院做全面性的生殖檢查。檢查結果出來之後，不只醫生驚呆了，王女和老公更是傻眼，原來生不出孩子的原因，竟然是王女擁有男性的染色體。但是人定勝天，醫生最後還是讓王女成功生下了一個女兒，真是完美大結局啊！鏡報 ・ 1 天前
川普關稅若違憲「股市大崩盤重演」？花旗卻曝意外結局 阮慕驊：跟我想的一樣
美國總統川普以「國家緊急狀態」為由祭出對等關稅，美國司法正針對是否違憲審理中，而美國聯邦最高法院日前舉行言詞辯論，多名大法官對合法性提出尖銳質疑，引發川普不滿。對此，財經專家阮慕驊在臉書發文指出，跟大家想的不一樣，花旗認為如果川普對等關稅被美國最高法院判違憲，會引發股市上漲，「這個看法跟我想的一樣」。阮慕驊表示，目前一般看法是，對等關稅若翻盤市場會大亂、股市......風傳媒 ・ 2 小時前
世界大賽／整年只拿2打席、季後賽沒碰過球棒 他G6救道奇活命卻遭讓渡
道奇7日做出球員異動，除了執行孟西（Max Muncy）和維西亞（Alex Vesia）下季的球隊選擇權之外，也宣布將世界大賽G6的救命英雄迪恩（Justin Dean）放進讓渡名單中，沒想到他馬上就找到新東家，被同區對手巨人撿走。三立新聞網 setn.com ・ 2 天前
快防颱！ 鳳凰週一午後發海警 估「台中以南」登陸
鳳凰颱風將以強颱之姿襲擊菲律賓呂宋島，隨後北轉影響台灣！氣象署預估颱風可能從台中以南登陸，再從東北部或東部出海，甚至可能消散於台灣上空。週一、週二將先出現共伴效應，北台灣及東部地區有豪雨以上等級降雨；週三、週四颱風通過時，中南部及花東地區也將有顯著雨勢。氣象專家林得恩指出，「鳳凰取自山的名字，將與中央山脈進行山山對決，但碰上中央山脈，實力差距太大，會快速減弱」，然而其威脅性仍不容小覷。民眾應及早做好防颱準備，密切關注最新氣象資訊。TVBS新聞網 ・ 2 小時前
看完唐綺陽書秒退費！作家謝知橋行為惹議
[NOWnews今日新聞]日前網路上有著「最夭壽但合法」行為討論串，作家謝知橋也跟風在留言區參與活動，「買唐綺陽星座書電子版，在平台退費時間內把自己的星座看完就退費」，想不到留言發出後卻引起不少爭議，...今日新聞NOWNEWS ・ 2 小時前
張善政2026危險了？詹江村曝「民進黨亮王牌」：沒想到怕什麼來什麼
2026地方選舉腳步逼近，各黨派都磨刀霍霍，民進黨桃園市長候選人目前尚未拍板，不過傳出不分區立委王義川有望角逐，而他近日也在桃園設立服務處，一舉一動引發外界好奇，王義川是否有意參選。對此，國民黨議員詹江村在臉書發文疾呼，桃園市長張善政危險了，民進黨出大招，沒想到怕什麼來什麼。除了王義川外，總統府副秘書長何志偉也被視為民進黨內部有望角逐下屆桃園市長的人選，......風傳媒 ・ 9 小時前
中颱鳳凰各國預測路徑一致「斷腰狂掃台灣」 估宜花出海
鳳凰颱風向西北西前進，預測10日經過呂宋島並進入南海，有北轉接近台灣的趨勢。根據各國預報，一致預測出鳳凰將於13日從中南部登陸。中天新聞網 ・ 10 小時前
不是吳怡農！蔣萬安對手驚爆「總統級綠營大咖」內幕曝光
2026九合一大選將於明年登場，台北市長蔣萬安的「前對手」壯闊台灣聯盟理事長吳怡農日前赴民進黨中央黨部遞交意願書，表態參選台北市長。然而據媒體報導，吳怡農在去年立委選舉中未參選決定，使他在這次選舉中受到黨內質疑。同時綠營人士指出，台北市長的人選從來都是總統級人選參選，如行政院副院長鄭麗君就是很好的人選。中天新聞網 ・ 5 小時前
林岱樺驚天一哭！高雄市長民調「震撼巨變」網嚇喊：要把她幹掉了
民進黨立委林岱樺雖涉入助理費案，仍爭取參選高雄市長，1日舉辦造勢晚會，現場湧入3萬人，林更多次落淚，哭喊拜託天公伯，給高雄人一個公道，引發熱議。不過，據一份地下賭盤做出的「開盤參考」民調，林岱樺的支持度卻是敬陪末座，而綠委邱議瑩則是追到和同黨同志賴瑞隆對決局面，引發網友討論，有網友直言邱議瑩怎會衝那麼快，這民調感覺要把林岱樺幹掉，但更多網友認為根本低估藍委柯志恩實力。中天新聞網 ・ 1 天前
「鳳凰」逼近會放颱風假？各縣市侵襲機率曝光 3縣市破80%
颱風鳳凰目前仍在朝菲律賓呂宋島靠近當中，不過根據氣象署路徑預測，颱風進入南海後將北轉朝台灣前進，預計12日時最接近台灣，據氣象署暴風侵襲機率圖，最高的縣市為台南市、嘉義縣市，加上颱風外圍環流與東北季風台視新聞網 ・ 3 小時前
黃國昌「判若兩人」柯文哲當眾說了！被問館長反應超妙
政治中心／李汶臻報導民眾黨前主席、前台北市長柯文哲因捲入政治獻金案、京華城弊案，在歷經一年的看守所生活後，於9月初以7000萬元現金交保、停止羈押，但仍需穿戴電子設備監控。柯文哲YT昨（8）日上傳影片，分享阿北體驗男仕理髮，邊剪頭髮並放鬆閒聊40分鐘的畫面。期間談及愛妻陳佩琪，阿北笑容滿面偷抱怨妻子「害他長胖」，其他人聽聞秒提議阿北可以去館長的健身房運動，柯文哲當下反應超妙。他隨後急轉話題，脫口直言：「其實黃國昌判若兩人」，畫外音秒傳出驚呼：「這是有失言邊緣嗎」。民視 ・ 5 小時前
鳳凰颱風「準備開眼」恐轉強颱！鄭明典：又是一個大災難
生活中心／周希雯報導颱風「鳳凰」來勢洶洶，生成才2天今日（8）就升級為中度颱風，至今仍持續增強中、有機會變成強颱；氣象署預計下週一（10）開始，颱風外圍環流開始影響台灣，下週三（13）最接近台灣，不排除會在台灣中部一帶登陸，屆時也會陸續發布海、陸警，後續路徑有待觀察。對此，前氣象局長鄭明典點名1國家，直言「對菲律賓又是一個可能的大災難！」民視 ・ 1 天前