新北家長會長授證 打造家校共育幸福新模式





新北市今（9）日舉辦「114學年度公私立高中職暨國民中小學家長會長授證暨感恩大會」，市長侯友宜親自頒發230位卸任會長感謝狀、231位新任及108位連任會長當選證書，感謝家長們長期協助校務推動、教學支援與親師合作。教育局同步推出全國首創「幸福親子守候讚」AI親職共育機器人，協助家長了解教養、情緒溝通及學校參與等相關疑問，作為獻給所有家長最溫暖的智慧禮物。

侯友宜表示，AI時代來臨，善用科技可以輔助學習，更能成為延伸愛的方式，讓AI懂教育，也懂人心，因此在今年的授證典禮，新北市特別研發並送給所有的家長親職共育夥伴─「幸福親子守候讚」AI機器人，由教育局長張明文親自示範操作。

張明文局長運用ChatGPT整合家長參與教育的知識庫與SEL（社會情緒學習）素養，能夠即時回應家長在親職教養、情緒溝通、學校參與上的各種疑問，幫助家長更理解孩子、參與教育，並以更溫和的方式來面對孩子的情緒與焦慮，成為家長最貼心的教育神隊友。也邀請所有家長與學校攜手努力，讓每一所學校都成為幸福的港灣，讓孩子帶著勇氣、自信與祝福，航向更光亮的未來。

張明文表示，新北以「學生為中心，為幸福而教」，持續打造兼具AI智慧與人本溫度的教育城市。今年教育預算達755億元、連續四年全國第一；六年來更投入超過300億元改善校園環境，從照明、空氣品質到飲食安全，全方位守護學習品質。

張明文指出，今年再編列8億元進行校園設備全面升級，汰換課桌椅、置物櫃與飲水機，讓校園更安全、舒適與健康。未來將持續以AI與人本並進，讓幸福教育在每一座校園扎根，成為孩子成長最溫暖的力量。

文化國小家長會長陳昱蓁以香氛專業設計「玫瑰蠟燭」課程，讓孩子用香氣傳遞感謝；有木國小家長會長曾詠麟勇奪壺鈴世界錦標賽6金1銀後仍返鄉陪練體能，傳達「出身有限、夢想無限」；三民高中家長會長王羽傑則以技職專長免費清洗校園冷氣、分享職涯經驗，鼓勵孩子「技能也能發光」。這些真實行動，正是SEL教育的最佳實踐，讓愛在校園日常中被看見。

