新北富邦U18冠軍戰 曾聖恩開轟 新北藍締8連霸

新北藍曾聖恩轟出2分砲。 （中央社）

本報綜合報導

新北富邦國際城市U18棒球邀請賽20日進行冠軍戰，由地主新北藍隊對決雲林縣隊。新北藍投手饒又語先發3.1局無責失分，加上陣中世界盃國手曾聖恩敲出2分砲，以12比1、5局提前收工、完成8連霸。高雄則以4比1擊敗台北拿下季軍，平隊史紀錄。

饒又語1局下2人出局後投出保送，教練團先喊了暫停；接著面對雲林石晨廷打席，投到3壞球後，原本教練團打算換投，但按規定同打席不能喊兩次暫停，所以無法暫停換投，饒又語回到場上，讓打者敲出右外野方向出局。

新北藍投手饒又語先發3.1局無責失分。 （中央社）

饒又語重新回到場上後表現回穩，總計先發投3.1局僅被敲出1支安打，投出3次三振、3次四壞保送，失掉1分非責失分，拿下勝投。

新北藍隊打線發揮，團隊敲出14支安打；其中，備受外界關注的曾聖恩前兩個打席吞下三振，直到5局扛住壓力揮出世界盃後首轟，單場1轟2打點，獲得賽會美技獎。

季軍戰部分，高雄用台語高喊「試看麥」以壯聲勢，1局上靠著馬佑嘉二壘安打，一棒送回2分，開賽就取得領先。5局上攻勢再起，陳韋帆先敲出二壘打，靠著滾地球推進、四壞保送、故意四壞保送，馬佑嘉敲出滾地球造成對手守備失誤、送回1分。團隊之後又靠著滾地球再添1分保險分。馬佑嘉單場3打點。

高雄總計動用5任投手，顏子宸中繼投2局僅被敲出1支安打，投出5次四死球保送，失掉1分責失分、拿下勝投。