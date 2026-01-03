新北寒假推一日大學生營隊 跨域探索AI到生醫

（中央社記者黃旭昇新北3日電）新北市教育局今天表示，寒假攜手25所大專校院推出「一日大學生」營隊，帶領高中職及部分國中學生走進大學校園，體驗AI（人工智慧）、航空、生醫等領域，探索興趣與職涯方向。

教育局今天發布新聞稿表示，「一日大學生」計畫共76場次、提供2800個名額，結合成功大學、淡江大學、亞東科技大學、致理科大、元培醫事科大、耕莘健康管理專科學校、景文科大等25所大專校院，依產業趨勢與學習需求，設計橫跨科技、人文與實務應用的營隊。報名資訊可至「高中及大學共創學習媒合平台」查詢。

教育局說，課程內容涵蓋AI資訊工程、無人機實作，培養科技應用能力；醫護與生技體驗則結合臨床護理、藥學與醫務管理，協助學生理解醫療專業樣貌；設計藝術與傳播類課程，融合數位影像與工藝創作，強化美感與表達力。

另外，也規劃航空、餐旅與觀光體驗，從航空服務到飯店管理實務，拓展學生對職涯的多元想像。

泰山高中教務主任衡寶龍表示，教育除學科成績，更重要的是協助學生找到適性方向，透過跨校、跨域的實作體驗，在真實情境中累積具體學習成果。

元培醫事科大校長王綮慷指出，校方以情境模擬與小班互動為核心，規劃AI投資、生技製藥、寵物照護與醫務管理課程，讓學生認識相關領域。

曾參與營隊的泰山高中電子科學生林柏鈞分享，透過實作將AI工具應用於真實任務，更確立未來朝大數據應用發展方向；鶯歌工商陶瓷工程科學生黃品馨表示，影像設計營隊讓她完整經歷分工、創作到發表流程，作品也成為學習歷程亮點。（編輯：李亨山）1150103