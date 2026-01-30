新北寒假育樂營 讓學習從課本延伸到生活





寒假學習動起來！新北市教育局今（30）日於竹圍高中辦理「創新國防 FUN 心玩」寒假育樂營，透過闖關遊戲、手作體驗與戶外走讀等多元活動，陪伴學童在輕鬆有趣的情境中學習，培養安全意識、合作能力與行動力，讓學習從課本延伸到生活。

營隊課程安排以體驗與互動為主，讓學童在參與過程中逐步累積學習收穫。上午由新林國小周震老師帶領「小小戰略家闖天關」與「國軍徽章一指通」等課程，融合數位工具與動手實作，引導學童在解任務、找線索、做作品的過程中，理解符號意涵與背景故事，同時訓練邏輯思考、溝通協作與問題解決能力，讓學習不再只是聽講，而是一步步「做中學、玩中懂」。

下午則是安排戶外走讀課程，前往滬尾礮臺進行實地導覽，透過歷史場域踏查與軍事建築解說，認識地形、城市發展與生活安全之間的關係。孩子們從一磚一瓦中看見前人守護家園的智慧，將抽象概念轉化為貼近生活的理解，也更能體會對土地與社會的責任。

參與活動學生板橋國小許亦妡、葉桐萱、黃品翔與楊景喬分享，第一次製作按鈕玩具、認識國軍軍徽設計，才知道每個圖案背後都有故事與精神，學習變得更有趣；積穗國小蔡彥睿與蔡彥辰兄弟倆則表示，看到滬尾礮臺建在高高的山坡上，從導覽解說中更能理解當時選址跟建築的用意，讓人印象深刻。

教育局表示，將持續以多元、親近、可體驗的學習設計規劃活動，讓孩子在歡樂體驗中培養安全防衛意識、公共責任與團隊精神，成為更具韌性與行動力的新世代公民。

