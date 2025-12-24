新北實踐國小通學險象環生 劉美芳爭取圍牆退縮科技執法

248251224a03

CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導

新北市板橋區實踐國小校門前的實踐路93巷，因道路筆直且鄰近傳統市場與大型住宅，導致人車動線交織頻繁。議員劉美芳指出，該路段人行道過於狹窄，上下學尖峰時段的接送人潮常將通行空間擠滿，迫使學童必須走上大馬路與車爭道，安全隱憂嚴重。劉美芳接獲反映後，邀集教育局、交通局、養工處、警察局交通警察大隊、板橋區公所及國泰里里長辦理現場會勘，研商改善對策。

劉美芳表示，當天會勘達成共識，將由養工處規劃道路拓寬方案，並採取校園圍牆退縮至校內的方式增加人行空間。目前工程設計圖已送交景觀處進行校園植栽調整審核，待核定後，預計2026年正式啟動施工。她認為，實踐路93巷的通行風險亟需解決，必須透過實體工程增加人行道寬度，才能從結構面解決人車爭道問題，還給孩子步行的安全環境。

除了物理空間的優化，會勘決議在學校正門口、鄰近防火巷出入口、大型社區方向及實踐路巷弄出口處，增設交通警示牌與「科技執法」告示。劉美芳說明，偵測設備能有效遏止違規停車與超速，維持尖峰時段的交通秩序，增設告示牌也能提升駕駛警覺，但仍需配合圍牆退縮工程，兩者雙管齊下保障學童安全，而非單純依靠標牌治標。

劉美芳要求相關單位加速審核流程，縮短行政作業時間，並督促教育局在施工期間做好動線引導，降低工程對校園運作的衝擊。她將持續追蹤景觀處的審核進程與2026年的施工期程，確保會勘共識落實到位，讓圍牆退縮後的空間發揮實質疏導功能，解決學童被迫走上馬路的危險。

照片來源：新北市議員劉美芳服務處提供

