新北審慎衡量評估營養午餐政策 避免資源排擠

（中央社記者黃旭昇新北9日電）新北市政府教育局長張明文今天說，如果營養午餐全面免費，估計每年需新台幣46億元，可能排擠其他重要教育政策與建設，將務實審慎評估量力而為，不預設立場也不排除任何可能。

張明文上午舉行記者會表示，營養午餐政策不只是教育議題，更牽涉整體財政結構與施政優先順序，面對各界與民意代表討論，新北市府願全面盤點預算結構與財政承擔能力，審慎分析後再決定。

至於是否可能今年推動全面免費，張明文說，不論擴大補助、部分補助或全面免費都可討論，前提是找到穩定財源並完善配套。營養午餐屬社會福利型政策，須長期且穩定支撐，距各縣市預計9月實施仍有時間準備，務求一次到位、不影響其他教育投資才是負責任態度。

他說，教育局年度預算約755億元，其中人事費、校舍與設備等支出占大宗，實際可運用於教育業務推動經費有限，涵蓋學前教育、特殊教育、高中職免學費與技職教育等必要支出。

此外，新北市長侯友宜上午接受媒體聯訪表示，新北每年已投入約13.5億元優先照顧弱勢學生午餐補助並提升供餐品質，如果全面免費營養午餐支出46億元，約占教育業務經費（約200億元）1/4，等同整年特教投入，包含特教人力、交通補助與無障礙設施，這些都是不能被排擠的重要項目。

他說，新北市府將在照顧孩子與維持教育體系健全間取得平衡，審慎評估政策方向。（編輯：李明宗）1150109