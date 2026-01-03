新北寵物好好玩 友善店家和旅遊路線報你知

新北市府動保處網路票選出二十條毛寶貝旅遊路線，其中最高票第一名為淡水線可帶（推車）毛寶具逛淡水老街遊覽古蹟。 （新北動保處提供）

記者吳瀛洲／新北報導

飼養毛寶貝的民眾越來越多，且隨著旅遊風行，許多飼主會帶著毛寶貝一起旅遊；新北市府動保處針對市轄內寵物友善店家與旅遊路線調查，經網路票選出二十條寵物旅遊路線，並推出近千家友善店家名單和推薦地圖，包括友善餐廳、咖啡館、特色商店、步道景點，讓飼主全家帶毛寶貝出遊不再費心。

動保處表示，這次由民眾網路票選從二十條寵物旅遊路線路線，其中最高票為「淡水紅樹林與老街遊」，這條路線結合自然與人文特色；上午在紅樹林木棧道散步，下午推車帶毛寶貝遊覽古蹟，最後在淡水河口欣賞夕陽，畫下浪漫收尾。

票選第二高票的「白沙灣逐浪小旅行」可供喜歡沙灘的毛寶貝參考，可走訪石門洞、麟山鼻等獨特地質奇景，中午在北海岸人氣景觀咖啡休息，午後至白沙灣盡情玩沙，以最療癒的海景作為旅程結尾。另沿途野柳海岸、中角灣沙灘、南雅奇岩均有海天一線的開闊視野。

而喜歡森林安靜氣息的毛寶貝推薦結合原民文化、美食與山林體驗的「烏來桶後山」路線，可前往桶後溪步道欣賞瀑布麗景，到烏來老街品嘗原民美食，下午能安排新店寵物泳池，讓毛寶貝盡情戲水。

其他旅遊路線還有適合輕鬆健行的山系列「新店和美山」及「淡蘭古道」、能騎自行車暢遊的河系列「八里左岸」及近期熱門的城系列「三重空軍一村」，旅遊路線所規劃的景點，只要遵守「室外繫牽繩，室內不落地」規定便能快樂暢遊。

動保處提醒，攜帶毛寶貝出遊前須確認毛寶貝已施打狂犬病疫苗，需使用牽繩、推車或箱籠掌握毛寶貝行動，也不要接觸任何野生動物，保護毛寶貝也保護生態。

動保處表示，期待透過寵物友善店家推廣，鼓勵更多店家加入友善行列，讓市民和毛寶貝能探索更多友善角落，「友善店家名單」及「毛寶貝旅遊路線」刊登於動保處網站，讓市民攜寵外出不再煩惱。