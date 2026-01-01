新北寵物絕育補助元旦上路 最高補助2千元

（中央社記者曹亞沿新北1日電）新北市動保處表示，犬貓絕育補助今起開放申請，設籍新北民眾帶犬貓施作絕育手術，公犬貓每隻補助600元，母犬貓1200元。若是在新北動物之家認養的犬貓，最高可補助2000元。

新北市政府動保處新聞稿指出，今年1月1日起，設籍新北市民眾帶家犬家貓至合作動物醫院施作絕育手術並提出申請，公犬貓每隻補助新台幣600元，母犬貓每隻補助1200元。新北動物之家認養犬貓及流浪犬貓，則補助公犬貓1000元、母犬貓2000元。

動保處表示，犬貓施作絕育手術不僅可降低生殖系統方面疾病，也可降低攻擊性行為、人犬衝突等社會問題。依農業部調查，新北市遊蕩犬隻自111年的1萬920隻，113年下降為9982隻，顯示抑制遊蕩犬數量呈穩定趨勢。

動保處說，替家犬貓絕育是飼主應盡責任，近來接獲樹林區民眾通報拾獲1隻法鬥犬，飼主經通知仍未領回，且該犬隻未絕育、也未在1年內注射狂犬病疫苗，依違反動保法棄養犬隻、動物傳染病防治條例等，裁處飼主11萬元罰鍰。

動保處提醒，申請絕育補助費用須提供飼主身分證照片、寵物認證卡、完整術前術後照片，詳情可至新北動物絕育管理系統網站（https://gov.tw/dMT）查詢。（編輯：張銘坤）1150101