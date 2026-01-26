新北寵物醫病溝通新契機 動保處聯手專家化解醫療紛爭

248260126a08

CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導

新北市政府動物保護防疫處為了建構更穩固的寵物醫療信任環境，聯合板橋區調解委員會與獸醫師公會，建立專業的寵物醫療糾紛溝通平台。動保處強調，這項服務導入具備臨床實務背景的中立專家，旨在協助爭議雙方跳脫情緒對立，透過科學與理性的對話模式釐清醫療真相。

根據114年度最新數據，經由該平台轉介的7起醫療爭議已全數在現場圓滿和解，展現出專業介入能有效平衡醫病關係。動保處分析，隨醫療科技發展及毛寶貝長壽化趨勢，飼主對於醫療品質的期待與診斷實務間常產生認知落差，常見爭議包含對收費明細、照護程序及醫師治療方案的歧見。

動保處透過與臨床獸醫師的跨領域合作，在調解現場提供具公信力的技術解釋，協助降低資訊不對稱帶來的衝突。統計顯示，113年度轉介的11件中有8件和解，而114年度處理的7件則達成100%的現場成功率。動保處重申，第3方專業意見是修補醫病信任的重要關鍵，能確保醫療裁量在法理與實務間取得平衡。

以近期廖姓飼主的申訴案為例，愛貓在接受牙科手術後，飼主與院方對收費內容產生嚴重糾紛。動保處接案後啟動3方協調程序，經由調解委員與公會代表釐清，確認醫院是因應手術當下的動物生理狀況才調整項目。在專家深入淺出的說明下，廖先生理解了醫療調整的專業必要性，院方也釋出誠意退還部分費用，讓爭執得以圓滿解決。

動保處呼籲，許多醫療誤解起源於術前溝通不夠詳盡，醫院應強化費用與流程透明度，飼主就醫時也應主動詢問細節。民眾若遭遇醫療消費紛爭，可利用行政院消保會線上系統申訴。如有法律或諮詢需求，可直接聯繫動保處由專職人員引導。收到轉介通知後請務必回傳調解轉介單，動保處將持續優化溝通平台，透過理性中立機制，確保醫病權益在專業基礎下獲得保障

照片來源：新北市政府動保處提供

