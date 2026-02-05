新北寵物一日遊開團 動保處邀飼主落實模範公約

248260205a06

CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導

新北市政府動物保護防疫處今（5）日舉辦寵物友善旅遊體驗團，帶領民眾與愛犬前往票選冠軍路線「淡水漁人碼頭及老街」遊覽。目前全市共有930家寵物友善店家，涵蓋餐飲、旅宿及景點，今年目標突破千家。動保處預計在達成千家里程碑後舉辦抽獎，並持續推廣民眾帶毛寶貝至友善店家消費，凡完成臉書指定任務即可獲得精美牽繩。

今日活動共有17組飼主與寵物參加，出發前由動保處逐一掃描晶片，確認毛寶貝均完成登記、絕育及狂犬病疫苗接種。農業局局長諶錫輝致贈每位飼主寵物大禮包，內容包含清潔濕紙巾、拾便袋、外出水壺及零食，確保行程衛生。飼主們現場宣讀模範飼主公約，承諾在公共空間會繫牽繩、不喧嘩並隨手清理排泄物，透過落實飼主責任，提升大眾對寵物共融的認同。

這條冠軍路線串聯淡水漁人碼頭與老街，沿途店家除開放寵物入內，也提供飲水補給。動保處已彙整全市29區友善商戶名單，詳細標註「可否落地」、「需否推車」及「提供寵物伙食」等服務細項。飼主可透過官網依據毛寶貝的體型與習性規劃行程，選擇合適的環境消費，親身感受新北寵物旅遊的便利性。

動保處表示，即日起至2月底止，攜寵至友善店家消費並完成臉書互動即可領取獎勵，藉此鼓勵民眾走入友善空間。除了硬體環境升級，建立文明養寵的社會風氣更是推動共融的關鍵。飼主自身的責任感是核心動力，每趟旅程都應建立在不影響他人的基礎上，達成飼主、寵物與一般民眾之間的相互尊重。

新北市動保處強調，寵物友善政策須兼顧法令落實與環境提升，從晶片植入到公共禮儀缺一不可。官方網站已刊登毛寶貝專屬旅遊地圖與店家清單，方便市民隨時檢索規劃。未來將持續擴大友善服務量能，讓毛寶貝全方位融入城市生活，打造溫馨、和諧的動物保護環境，落實寵物友善城市願景。

