新北封存疑豬瘟肉品「恐導致疫情擴散」？律師建議攤商、豬農可以「這樣做」！
台中養豬場爆發非洲豬瘟，為了防堵疫情擴散，中央下令禁運禁宰15天，不過新北市已經有688公斤疑似相關豬肉產品流入市區，其中140公斤已全數退回，另有80公斤產品經加工後已封存倉儲，這些肉品若沒銷毀，將來造成疫情擴散該怎麼辦？律師陳君瑋在《頭家來開講》節目上就呼籲相關產業的民眾，「可以提國賠」！
新北市疑有80公斤的染疫肉品還沒銷毀，新北市長侯友宜堅持「要檢驗出來才銷毀」，不過現在是防堵非洲豬瘟的非常時期，任何有疑慮的肉品、物品應從嚴處理才對，否則恐造成疫情擴散，對此，陳君瑋律師直言，「若因這些肉品造成其他豬隻感染，那所有的攤商或豬農老百姓可以組成國賠團，國賠法第二條就規定，公務員執行職務，故意或過失，造成人民的權利損害，應付賠償責任。」
若因各縣市政府的疏忽，造成疫情擴大，衝擊到基層的攤商或豬農，民眾是可以組團來提國賠的，綠營議員也呼籲新北市政府，有疑慮的肉品就盡快銷毀，不要鬧脾氣。
