新北封存80公斤疑非洲豬瘟肉品已銷毀 侯友宜：補貼與減免會從寬認定

民進黨議員顏蔚慈在市議會質詢時關切銷毀進度，衛生局長陳潤秋證實「昨天全部已完成銷毀」。(記者羅國嘉攝)

〔記者羅國嘉／新北報導〕台中爆發非洲豬瘟疫情後，新北市追查出共有688公斤疑似相關豬肉產品流入市區，其中有80公斤經加工後產品已封存。民進黨議員顏蔚慈在市議會質詢時關切銷毀進度，衛生局長陳潤秋證實「昨天全部已完成銷毀」。市長侯友宜則說，針對中央委託造冊部分，市府將「從寬認定」受影響業者，讓補貼與減免措施更具彈性，以減輕攤商經濟壓力，並呼籲中央統一全國補助標準。

顏蔚慈總質詢時先關切銷毀進度。陳潤秋回應，全部已完成銷毀；侯友宜則說，希望中央能夠給地方清楚答案，不要反映好幾天才回應，打擊非洲豬瘟一刻都不能等待，就像當天一早5點接到中央指令，下午1點開會反映事項，很久才處理，但「處理好就好」。

顏蔚慈表示，目前中央將補貼每攤三萬元補助，但實務上各地市場型態不同，新北除公有市場外，還有許多民營與未立案的肉攤同樣受影響，市府應該將「有登記、無登記」攤販也能一併納入補助，希望市府從寬認定。

經發局長盛筱蓉說，目前公有市場在禁宰期間停業，將依實際天數減免攤位使用費；民營市場部分，市府會配合中央補貼原則研議具體措施，經濟部會在11月3日召開會議確定細節。

侯友宜補充，新北也會從寬造冊，不讓任何受害業者被漏掉，對於業者反映3萬元補助金額不足，樂見中央加碼，「中央如果願意多給，我們一定全力配合。」

泰山豬場違法餵廚餘 最重恐罰300萬元

另外，農業局30日前往泰山區一處養豬場稽查，發現場內放置含廚餘的桶槽，且廚餘蒸煮槽中仍有廚餘，已違反動物傳染病防治條例及飼料管理法，可分別裁處5至100萬及3至300萬元罰鍰，現場即刻由稽查人員押車將廚餘送至焚化爐銷毀，並封鎖廚餘槽禁止再啟用。

農業局長諶錫輝呼籲畜牧業者，為防範非洲豬瘟疫情傳入，不得使用廚餘餵飼豬隻，後續將持續辦理稽查，倘有違規者將依法連續裁處，切勿心存僥倖，以身試法。

