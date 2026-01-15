新北將開放大重機停收費機車格 禁停免費機車格

（中央社記者王鴻國新北15日電）新北市交通局今天表示，經試辦板橋、新店機車格供大型重型機車停放後，決定於7月前分時程全面開放可斜停兩格路邊收費機車格。但禁停免費機車格，違者最高可罰1200元。

交通局科長王昶閔向中央社表示，新北市自去年8月起，已在板橋區、新店區試辦開放大重機停放路邊機車格，經觀察評估，確有達到調節汽、機車及大重機停放需求效果，且尚能維持一定停車秩序，因此，將推動第2階段試辦計畫。

他表示，將分時程全面開放大重機停放路邊收費機車格，大重機依車型大小最多可斜停兩格機車位，收費比照大重機專用停車格為每4小時新台幣30元。開放時程分別是3月開放新莊、三重、蘆洲、林口及泰山等區；5月開放中和、永和、土城、淡水等區；7月開放鶯歌、三峽、汐止等剩餘行政區。

他強調，為避免影響一般機車位供需問題，大重機是禁止停放免費的機車格位，違規者，警方可依道路交通處罰條例第1項第9款「停車時間、位置、方式、車種不依規定」開單舉發，可處新台幣600元以上1200元以下罰鍰。

交通局說，依照新北市車輛登記統計至114年11月底，新北市大重機登記數約5萬餘輛。依據現行法規，大重機現行可停放路外及路邊汽車格位及大重機專用格位。（編輯：林恕暉）1150115