新北將AI導入學習扶助 結合七個好習慣

在ＡＩ驅動教育轉型的浪潮下，新北市率先將人工智慧導入學習扶助，教育局在新北市雲端智慧科技中心舉辦「一一四學年度國中學習扶助與會考精進確保學力品質研習」。邀請新北自主學習NTSRL+AI 團隊、因材網與酷英（Cool English）優秀教師，以「學力逆轉勝、動機再升級」為主軸，透過AI工具結合史蒂芬．柯維《七個好習慣》，為國中學習扶助打造更有效且可持續的學習模式。

教育局長張明文昨（五）日表示，學習扶助不再只是補弱，而是陪孩子找到「會學、想學、能學」的學習節奏與能力。ＡＩ工具讓教師更精準掌握學生差異，七個好習慣則補足學習態度與行為模式，兩者相輔相成，使自主學習能真正落實在教室與生活中。此次研習從「學力逆轉勝」、「動機再升級」到英語學習與平台應用，提供學校完整的策略脈絡與操作方法。

廣告 廣告

新北市國中學習扶助資源中心主任、自強國中校長鄭建立指出，新北近年大幅升級學扶機制，不只引入ＡＩ輔助學習與社會情緒學習（ＳＥＬ），更以「分區到校諮詢」陪伴各校落實學扶策略，使全市學校都能具備基本的學扶專業。他強調，ＡＩ工具與ＳＥＬ素養強化了學生的學習動機，也讓孩子在主動解題與反思中「看到自己的進步」，有效提升自我學習效能。

頭前國中教務主任陳瓊如表示，此次研習不僅為學校提供系統性提升學力的具體作法，也讓第一線教務主任掌握更具操作性的學扶規劃方向。三芝國中教務主任黃鈞蕙補充，示範課程清楚呈現自主學習「四學：自學、共學、互學、導學」的關鍵做法；再搭配因材網與酷英平台的即時支持，教師能更精準掌握學生差異，減少單打獨鬥的壓力。

福和國中教師林雯淑也指出，ＡＩ並非取代教學，而是透過「學習五元素」，激發動機、培養習慣、策略運用、後設認知與高層次思考，讓學生看見自己的學習軌跡；透過目標設定、可視化學習與錯誤讚頌練習，孩子能在反思中調整步伐，逐步養成要事第一、持續更新的學習習慣。

教育局強調，透過此次研習，將自主學習、ＡＩ工具與國際倡議的七個好習慣融入日常教學，成為孩子的學習夥伴。未來也將持續強化教師增能與跨平台整合，支持每位孩子在課堂內外都能擁有穩定、持續、看得見成果的自主學習動力，累積自信，勇敢迎向未來挑戰。