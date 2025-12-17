新北小型工程土方無處可去 周勝考警告：明年基層建設恐全面卡關

248251217a06

CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導

中央推動營建剩餘土石方全面納管政策，明年起清運制度將出現重大轉變，新北市議員周勝考近日在議會質詢時，考針對小型工程土方去向提出嚴正質疑，指出中央要求所有清運車輛加裝GPS即時追蹤系統，並全面改採電子聯單管理，政策方向雖立意良善，卻恐讓地方基層工程在缺乏配套下陷入停擺危機，希望市府能重視並及早提出妥善辦法因應。

周勝考表示，中央透過國土管理單位全面掌握土方流向，從來源到去處全數列管，清運車輛必須完成登記並取得通行資格，才能行駛上路。大型公共工程因制度成熟，影響相對有限，真正受到衝擊的是地方區公所道路翻新、人行道改善、水溝整建等小型工程。他直言，這類工程過去多半就近處理，如今在嚴格管制下，工程所產生的物料卻找不到合法去處，造成無處可倒、無法清運的窘境。

周勝考進一步警告，若明年1月1日制度正式上路，新北許多基層建設恐全面卡關，部分公所反映，不但難以取得電子聯單，市內也缺乏即時可用暫置或去化場所。他要求市府工務局須立即提出具體因應作法，說明新北境內小型工程土方究竟要運往何處，讓市民得以依循。

工務局長馮兆麟答詢時表示，中央政策已定，明年起所有營建土方清運必須透過GPS全程掌握行車軌跡，並搭配電子聯單進行數位管理。大型工程長期依循相關制度運作，影響不大，確實較困擾的是小型民間工程與公所工程。市府已與多個公所召開會議，討論可行作法。

馮兆麟說明，目前部分公所已設置暫置場，將挖掘後產生物料集中堆放，累積到一定數量後進行破碎，再送往合法土資場或港區處理；另外也有公所將相關產出調整認定為營建廢棄物，依廢棄物方式編列預算並進行清運。不過，他也坦言仍有公所面臨找不到暫置場困境，工務局後續會協助媒合尋找合適場地，以降低衝擊。

對此，周勝考最後強調，相關問題他都已替基層與民眾說出心聲，市府若未及早重視並妥善處理，未來引發更大爭議與工程停擺，責任將無法推卸。他呼籲市府加速盤點去化資源，在中央制度正式全面上路前，替新北基層建設找出一條走得通的路。

照片來源：新北市議會影音翻攝

